Ukraina coraz bliżej NATO!

Dzisiaj, także dzięki naszym staraniom, NATO jest bardziej zjednoczone, państwa europejskie zbudowały porozumienie wokół silnej polityki sankcyjnej, Ukraina jest bliżej euroatlantyckiej wspólnoty niż kiedykolwiek - powiedział „Gazecie Polskiej Codziennie” szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Siewiera pytany o piątkowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, że było to ważne, potrzebne i długie spotkanie. „Dyskusja poświęcona była przede wszystkim bezpieczeństwu państwa, naszej roli w regionie i wyzwaniom z nią związanym” - poinformował.

Jak ocenił, przyjazd amerykańskiego prezydenta Joe Bidena do Warszawy i rozmowy bilateralne podkreśliły znaczenie polsko-amerykańskiej współpracy i pokazały, jak ważnym krajem w dzisiejszej architekturze bezpieczeństwa jest Polska. „Co do samego wystąpienia prezydenta USA, to znalazły się w nim ważne słowa, że w ciągu najbliższych pięciu lat będą zapadały decyzje, które ukształtują porządek świata na kolejne dekady. Te słowa popłynęły z Polski i Polska jest w centrum tych wydarzeń” - zaznaczył szef BBN.

Dodał, że dzisiaj, także dzięki polskim staraniom, NATO jest bardziej zjednoczone i zdeterminowane, państwa europejskie zbudowały porozumienie wokół silnej polityki sankcyjnej, Ukraina jest bliżej euroatlantyckiej wspólnoty niż kiedykolwiek. „Oglądając ostatnie wystąpienie Putina mogło się wydawać, że Rosja stara się ignorować te procesy, ale jest to tylko dobra mina do bardzo złej dla niej gry” - stwierdził Siewiera.

Zauważył też, że Polska, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, jest liderem we wspieraniu Ukrainy. „Specjalnością naszego kraju są wojska pancerne i przede wszystkim w tym zakresie mamy zdolności, którymi możemy się dzielić. Jeśli chodzi o myśliwce - to tak jak powiedział prezydent Andrzej Duda - możemy rozmawiać o wsparciu Ukrainy konstrukcjami posowieckimi, jak MiG-29. Także częściami zamiennymi czy wsparciem w szkoleniu pilotów. Natomiast nowoczesne bojowe statki powietrzne, jak F-16, są dziś dla Polski ważnym zasobem bezpieczeństwa państwa. Wykorzystujemy je również w operacjach sojuszniczych związanych z nadzorowaniem przestrzeni innych państw NATO. Dlatego ważne jest dla nas, by zachować balans między udzielaną pomocą a naszymi możliwościami do udzielania pomocy i nie osłabiać potencjału Sił Zbrojnych RP” - zaznaczył Siewiera.

PAP/ as/