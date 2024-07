Szef BBN: Ujawnione dokumenty są prawdziwe

Ujawnione w czwartek dokumenty są prawdziwe - powiedział w czwartek szef BBN Jacek Siewiera. Wyjaśnił, że jest to dokumentacja robocza.

W czwartek na antenie TVN 24 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odniósł się do medialnych doniesień o planowanym obniżeniu wydatków na obronność przez MON o 25 proc. (blisko 57 mld zł) w latach 2025-2028.

Przyznał, że dokumenty te sporządzono stosunkowo niedawno i że są prawdziwe.

A jednak będą cięcia? MON zaprzecza… szefowi MON!

TV Republika ujawniła w czwartek dokument, z którego wynika, że MON planuje ograniczyć wydatki na obronność o 25 proc. (o ok. 57 mld zł) w latach 2025-2028. Negatywnie miał zaopiniować to szef Sztabu Generalnego, gen. Wiesław Kukuła. Doniesieniom tym zaprzeczyło MON w oświadczeniu. Także przedstawiciele Sztabu Generalnego powiedzieli na konferencji prasowej, że nie mogą potwierdzić wiarygodności dokumentu.

W związku z doniesieniami Republiki posłowie PiS Andrzej Śliwka, Paweł Jabłoński i Michał Moskal udali się z interwencją poselską do resortu obrony narodowej.

To, co zobaczyliśmy dzisiaj podczas kontroli poselskiej było nie tylko bulwersujące, ale i niebezpieczne dla Polski. Zapanował wielki chaos i panika wśród współpracowników (ministra obrony narodowej) Władysława Kosiniaka-Kamysza, kiedy okazało się, że pismo to nie jest fake newsem - powiedział Moskal.