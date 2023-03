Wynajem opakowań logistycznych. Czy to się opłaca?

Biznes stale szuka rozwiązań obniżających koszty związane z transportem i przechowywaniem ładunków

W ostatnich miesiącach wiele mówi się o wynajmie opakowań logistycznych. Sprawdźmy, czym charakteryzuje się ta usługa i jakie korzyści oferuje. Długoterminowy wynajem pojemników – czym się charakteryzuje?

Zacznijmy od wyjaśnienia tytułowego terminu, bo, pomimo rosnącej popularność, to pojęcie może być niezrozumiałe dla wszystkich czytelników. W tym przypadku chodzi o wynajem floty opakowań logistycznych na długi okres czasu (nie krócej niż 3 lata). Nie mówimy tu zatem o pojedynczych sztukach udostępnianych w zastępstwie uszkodzonego przedmiotu, a wynajmie podejmowanym z myślą o realizacji konkretnego kontraktu. Duża skala wynajmu pozwala zrealizować cały projekt biznesowy bez konieczności sporych wydatków inwestycyjnych. Pojemniki są czasowo udostępniane Klientowi, ale formalnie pozostają własnością wynajmującego, co – z punktu widzenia księgowego – oznacza, że najemca nie księguje na stanie nowych środków trwałych.

Wynajem floty opakowań logistycznych – korzyści finansowe

Opisywany sposób korzystania z pojemników przekłada się wymiernie na aspekty budżetowe. Dyrektorzy finansowi doceniają go ze względu na elastyczność. Środki służące do finansowania wynajmu pochodzą z budżetu operacyjnego (OpEX) – co oznacza, że mogą być podjęte w dowolnym momencie, np. w chwili, gdy trafia się niespodziewana okazja biznesowa. Taką elastycznością nie charakteryzują się pieniądze zarezerwowane w CapEXie, czyli planie inwestycyjnym. W tym przypadku chodzi raczej o duże kwoty, które znacząco wpływają na płynność finansową. To właśnie do CapEXu zaliczymy wydatki związane z zakupem opakowań. Jeśli dany zakup nie był zapisany w budżecie finansowym na kolejny rok, nie będzie go można zrealizować, nawet jeśli trafi się bardzo atrakcyjny kontrakt.

Elastyczność to nie jedyny walor analizowanego rozwiązania. Finansowanie ratalne nie wpływa negatywnie CashFlow przedsiębiorstwa. Płatności miesięczne dają przewidywalność wydatków, a co za tym idzie, poprawiają jakość planów budżetowych. Rozłożone w czasie opłaty oznaczają brak jednego dużego wydatku, którego finansowanie mogłoby oznaczać konieczność ubiegania się o kredyt bankowy i przebrnięcie przez wszystkie formalności związane z tym procesem. Wśród pozostałych atutów finansowych wynajmu floty pojemników eksperci wspominają o zredukowanej liczbie zakupów. O czym mowa? Stawiając na wynajem pojemników z tworzyw sztucznych, rezygnujemy z kupowania nietrwałych kartonów i drewnianych palet. Ich cykl życia jest zdecydowanie krótszy. Inwestowanie w nowe palety i opakowania kartonowe wiąże się więc z częstszymi zakupami, których koszty zależne są od cen drożejących surowców. Powszechną praktyką są licytacje opakowań kartonowych lub konieczność podejmowania błyskawicznych decyzji zakupowych uwzględniających cenę dnia za karton. Analizując kwestie finansowe, warto dodać także, że opłaty środowiskowe pozostają po stronie firmy wynajmującej. W zależności o zapisów w kontrakcie właściciel pojemników może także wziąć na siebie serwisowanie udostępnianych opakowań.

Po stronie atutów wynajmu zapisujemy też redukcję ryzyka. Jeśli w czasie trwania inwestycji okaże się, że przedsięwzięcie jest mało rentowne lub na horyzoncie pojawiła się inna okazja, firma może zwrócić pojemniki po ustaniu czasu trwania umowy wynajmu i przenieść swoje zasoby na inną, bardziej opłacalną aktywność.

Wynajmowanie floty pojemników – pozostałe walory

Rozważając opcję wynajmu, trzeba wziąć pod uwagę także inny fakt. Najemca nie musi martwić się o zorganizowanie przestrzeni magazynowej na nieaktywne pojemniki, oczekujące na kolejne zlecenie. Po zakończeniu trwania projektu pojemniki są zwracane do właściciela.

Gdzie wynająć pojemniki?

Prezentowanego rozwiązania należy upatrywać w ofercie najbardziej innowacyjnych producentów opakowań zwrotnych z tworzyw sztucznych, którzy rozszerzają swoje portfolio o usługi wynajmu. Jednym z nich jest Schoeller Allibert. Firma od lat specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu pojemników dla branży logistycznej, a od niedawna intensywnie rozwija usługę wynajmu. Dlaczego warto przyjrzeć się ofercie https://www.schoellerallibert.com/pl/? Firma udostępnia na wynajem większość swoich kluczowych produktów, np. pojemniki IBC, składane skrzyniopalety oraz palety z tworzyw sztucznych. Producent daje możliwość serwisowania uszkodzonych opakowań podczas trwania kontraktu. Po zakończeniu obowiązywania umowy pojemniki wracają do producenta, a po przejściu serwisu i czyszczenia wracają do obiegu, co przekłada się na mniej odpadów. Skoro o ekologii mowa, dodajmy, że korzystanie z trwałych pojemników wielorazowych generuje mniejszy ślad węglowy niż wielokrotne zakupy przedmiotów jednorazowych.

Co więcej, Schoeller Allibert daje możliwość skorzystania z technologii SmartLink. Jest to dodatkowa opcja zapewniająca lepszą kontrolę ruchu ładunków. Śledzenie pojemników odbywa się za pośrednictwem niedrogiego i wydajnego połączenia LPWAN o dużym zasięgu oraz dedykowanej aplikacji do monitorowania floty. Specjalny chip umieszczony w pojemniku łączy się z aplikacją, co umożliwia śledzenie aktualnego miejsca przebywania ładunku. Dzięki SmartLink wiemy dokładnie, jaka ilość pojemników znajduje się np. w magazynie, w drodze do kontrahenta oraz bezpośrednio na magazynie u kontrahenta. Aplikacja pozwala również na określenie liczby nieużywanych pojemników, dzięki czemu możemy optymalizować ilość pojemników realnie potrzebnych w danym projekcie. Opcja zdalnego śledzenia opakowań znacznie ułatwia też inwentaryzację.

Wynajmowanie pojemników to opcja godna rozważania dla przedsiębiorstw, które chcą szybko reagować na pojawiające się na rynku okazje. Jeśli Twoja firma ceni sobie elastyczność, zapytaj doradcę Schoeller Allibert o szczegóły oferty wynajmu floty pojemników logistycznych i przekonaj się o pełnym spektrum walorów tego rozwiązania na przykładzie własnego biznesu.