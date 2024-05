Kapiszon Budki, czyli audyty MAP

Miał być błyskawiczny audyt w spółkach Skarbu Państwa. Jest cisza. Nowe władze państwowych podmiotów szukają wykonawców specjalnych usług śledczych. Część firm im odmawia – pisze dziś portal money.pl

Borys Budka głosu nie zabiera

Minister Borys Budka przygotowuje w tej chwili – czytałem fragmenty – obszerny raport, na podstawie którego przeprowadzimy błyskawiczny audyt i przedstawimy obraz tego, co działo się w spółkach Skarbu Państwa – oświadczył podczas exposé rządu 13 grudnia ubiegłego roku premier Donald Tusk. Po czterech miesiącach od wypowiedzenia tych słów przez premiera sprawdziliśmy, co przyniosły „błyskawiczne audyty”. Chcieliśmy o to zapytać osobiście ustępującego już ze stanowiska ministra aktywów państwowych Borysa Budkę, ale nie chciał zabrać głosu – rozpoczyna swój tekst Katarzyna Bartman z portalu money.pl.

Co z tymi audytami

Zapytaliśmy Ministerstwo Aktywów Państwowych o to, kto i jakie audyty przeprowadza w spółkach publicznych, jakie nieprawidłowości do tej pory udało się wykryć audytorom i czy wszystkie raporty z tych audytów zostaną upublicznione - informuje money.pl.

Odpisano nam krótko, że w kluczowych spółkach Skarbu Państwa dokonano zmian w radach nadzorczych, które przeprowadzają postępowania kwalifikacyjne celem wyłonienia nowych zarządów.

Tam, gdzie te postępowania zostały zakończone, trwają audyty. Tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, sprawy przekazywane są organom ścigania, a o całościowych wynikach audytów będzie można mówić po ich zakończeniu – czytamy w odpowiedzi resortu.

»» Całość publikacji o sprawdzaniu SSP w resorcie aktywów państwowych czytaj na portalu money.pl: w publikacji Borys Budka odchodzi z resortu. Co z błyskawicznym rozliczeniem rządów PiS w spółkach?

Sasin: Powodów do rozliczeń nie ma, bo nie ma żadnych afer

Nic dziwnego, że audyty nic nie wykazały. Powodów do rozliczeń nie ma, bo nie ma żadnych afer. Te „rozliczenia”, o których mówiliście przed wyborami, były tylko waszą wyborczą propagandą. Większość spółek opublikowała znakomite wyniki. Kilkukrotnie większe nakłady inwestycyjne, zyski i aktywa niż w 2015 roku. I to przy dużo niższych wynagrodzeniach w zarządach i radach nadzorczych. Jak rządziliście sprzedaliście prawie 1000 spółek skarbu państwa. Kiedy wreszcie przyznacie, że 8 lat naszych rządów to był czas najlepszych wyników w historii dla SSP, przy jednoczesnym ogromnym ich zaangażowaniu w niesienie pomocy Polakom w największych kryzysach?

