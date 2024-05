Ceny mieszkań odlatują: wzrost w rok nawet o 42 proc.!

Nawet o 3500 zł za mkw. w ciągu ostatniego roku zdrożały mieszkania w miastach wojewódzkich. Najwyższe stawki obowiązują w Warszawie, gdzie cena za mkw. na rynku wtórnym to już ponad 18,5 tys. zł. Najszybciej rosły ceny w Katowicach – w pierwszym kwartale były one wyższe aż o 42 proc.. w ujęciu r/r. Mieszkania w cenie poniżej 10 tys. zł za mkw. na rynku pierwotnym to już rzadkość – takie stawki obowiązują już tylko w pięciu województwach.

Jeśli ktoś spodziewał się obniżek cen mieszkań na początku 2024 r., to może czuć się rozczarowany. Przewidywano, że stawki ustabilizują się wraz z zakończeniem przyjmowania wniosków w programie Bezpieczny Kredyt 2 proc. Jednak rynek cały czas podgrzewa informacja o nowym rządowym dofinansowaniu. W obawie przed dalszymi wzrostami cen, na zakupy ruszyli więc ci, którzy obawiają się, że nie spełnią jego kryteriów.

Eksperci multiporównywarki rankomat.pl na podstawie danych za I kw. 2024 r., porównali ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w 18 miastach wojewódzkich. Pokazane ceny ofertowe pochodzą z bazy danych RynekPierwotny.pl i GetHome.pl – portali z branży nieruchomości. Porównanie rankomat.pl dotyczy analogicznych okresów, czyli I kw. 2024 r. oraz I kw. 2023 r.

Na początku kwietnia zostały przedstawione szczegółowe założenia nowego rządowego programu Kredyt mieszkaniowy #naStart. Choć następca „Bezpiecznego Kredytu 2 proc.” ma o wiele bardziej skomplikowane zasady i przyniesie korzyści zdecydowanie mniejszej grupie osób, najnowsze informacje o jego założeniach spowodowały ożywienie popytu na nieruchomości. Kupujący zaczęli rezerwować mieszkania i wyczekują startu nowego programu. Nowe rządowe wsparcie niemal z pewnością przełoży się na dalszy wzrost cen nieruchomości. Jeśli tempo wzrostów się utrzyma, to za rok, czyli na początku 2025 r. cena metra kwadratowego podrożeje o kilka, a nawet kilkanaście procent, co w niektórych lokalizacjach może oznaczać wzrosty sięgające nawet 2000 zł – komentuje Konrad Pluciński, analityk rynku nieruchomości rankomat.pl

Rynek pierwotny – czołówka bez zmian: najdrożej w Warszawie, Krakowie i Gdańsku

Podobnie jak w IV kwartale 2023 r., mieszkania z rynku pierwotnego nadal są najdroższe w Warszawie, gdzie za mkw. w I kwartale 2024 r. trzeba już zapłacić średnio 17,5 tys. zł. Na drugim miejscu niezmiennie plasuje się Kraków z ceną ponad 16 tys. zł za mkw., podium zamyka Gdańsk, gdzie mkw. mieszkania kosztuje już niemal 15 tys. zł. Najtaniej, nowe mieszkanie w minionym kwartale można było kupić w Gorzowie Wielkopolskim (ponad 7 tys. zł za mkw.), Zielonej Górze (niemal 7,5 tys. zł za mkw.) i Opolu (7,7 tys. zł za mkw.). To jedne z niewielu miast, w których jeszcze obowiązuje cena poniżej 10 tys. zł za mkw.. Mieszkania poniżej tego progu dostępne są tylko w Bydgoszczy (w cenie 9,8 tys. za mkw.) oraz w Kielcach (9,7 tys. zł).

Rekordy cenowe również na rynku wtórnym: 18,5 tys. zł za mkw. w Warszawie

Mieszkania z rynku wtórnego także notują historyczne ekstrema. Warszawa jest na prostej drodze do osiągnięcia 20 tys. zł za metr kwadratowy. Teraz to już 18,5 tys. zł, a jeszcze rok temu stawka wynosiła 15 tys. zł. Tuż za stolicą uplasował się Kraków z niewiele niższą stawką (17,5 tys. zł). W Gdańsku za mkw. mieszkania trzeba było zapłacić niemal 15,3 tys. zł, a we Wrocławiu 13,7 tys. zł.

Próg 10 tys. zł za mkw. przekroczyły Katowice, Szczecin i Białystok, a tuż pod nim znajdują się Lublin (9,6 tys. zł) i Olsztyn (9,5 tys. zł). W pozostałych miastach wojewódzkich mieszkania z rynku wtórnego kosztują co najmniej 8 tys. zł. Wyjątek stanowi tylko Gorzów Wlkp., gdzie stawka jest wyraźnie niższa (6,4 tys. zł), a nawet okazała się minimalnie korzystniejsza dla kupujących niż przed rokiem.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym - I kw. 2024 r. / autor: materiały prasowe rankomat.pl

Ceny mieszkań na rynku wtórnym - I kw. 2024 r. / autor: materiały prasowe rankomat.pl

W Krakowie i Katowicach mieszkania drożeją najszybciej

Na rynku pierwotnym przez ostatni rok najbardziej wzrosły ceny mkw. w Krakowie – mieszkania podrożały tam o 25 proc. Prawie takie samo tempo wzrostu zanotowały Gdańsk i Białystok (+24 proc.). Niewiele wolniej rosła cena mieszkań w Katowicach i Lublinie – o 22 proc. porównując ceny z I kwartału r/r. Minimalna korekta cenowa w ciągu 12 miesięcy wystąpiła w Szczecinie, na poziomie zaledwie +1 proc., a Opole pod kątem cen mieszkań zanotowało nawet spadek (-3 proc.).

Na rynku wtórnym mieszkania drożały znacznie gwałtowniej. W Katowicach ceny w ujęciu r/r. wzrosły aż o 42 proc., w Krakowie o 34 proc. W porównaniu Olsztyn zanotował wzrost cen mieszkań o 29 proc., Wrocław o 25 proc. i prawie tyle samo Kielce (+24 proc.). Na podobnym poziomie utrzymały się ceny w Gorzowie Wlkp. – stawki za mkw. niezauważalnie spadły o 0,17 proc.

Niezależnie od rynku najszybciej drożeją małe i średnie mieszkania. Kawalerki i mieszkania z dwoma pokojami najszybciej też znajdują nowych właścicieli. W tym segmencie najtrudniej też o negocjacje warunków ze sprzedającym. Dłużej na nabywcę czekają większe lokale, w mniej atrakcyjnych lokalizacjach, oraz w gorszym stanie technicznym. Jednak w tym przypadku rynek również jest zróżnicowany i popyt jest inny w zależności od miasta.

Jak szybko drożej mieszkania w Polsce? / autor: materiały prasowe rankomat.pl

Ubezpieczenie mieszkania drogie w Warszawie, tanie w Gorzowie Wlkp.

Ceny ubezpieczeń mieszkania różnią się w zależności od miasta, w którym jest zlokalizowane. Dzieje się tak, ponieważ wartość nieruchomości to jeden z głównych czynników wpływających na wysokość składki za ubezpieczenie.

Na podstawie stawek za I kw. 2024 r. wynika, że nowe 50-metrowe w Warszawie kosztuje średnio 875 tys. zł, a w Gorzowie Wlkp. ponad dwukrotnie mniej, czyli 360 tys. zł.

W kalkulatorze ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl łatwo wyliczyć, że roczne ubezpieczenie mieszkania o identycznych parametrach (50 m2, piętro pośrednie, wybudowane w 2024 r. zamieszkane przez dwie osoby dorosłe) z tym samym zakresem ochrony (mury i stałe elementy i wyposażenie od zdarzeń losowych, w tym kradzieży) kosztuje od 349 zł w Warszawie i od 228 zł w Gorzowie Wlkp.

Jeśli ceny mieszkań będą rosły w podobnym tempie, co obecnie, oznacza to także wzrost cen za ubezpieczenie. Jednak taka zmiana będzie nieznaczna, od kilkunastu złotych na rocznej składce. Większe różnice mogę być zauważalne w rozszerzonych ofertach ubezpieczeń, z wykupionym ryzykiem powodzi, przepięcia, dewastacji, OC w życiu prywatnym, pakietem medycznym czy wariantem All Risk - podkreśla Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości Rankomat.

Materiały prasowe rankomat.pl, sek