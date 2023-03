Pracował 57 lat, otrzymał rekordową emeryturę

Perspektywa wysokości świadczeń z ZUS nie napawa optymizmem. Wielu osobom, które przepracowały całe życie, emerytura nie wystarcza nawet na podstawowe potrzeby. Lekarstwem na uzyskanie wyższej emerytury okazuje się kontynuowanie aktywności zawodowej, czyli praca po osiągniętym wieku emerytalnym. Interia Biznes podaje przykład osoby, która w ten sposób otrzymuje rekordowe świadczenie.

Najwyższą emeryturę w Polsce otrzymuje Poznanin. Swoją pracę zakończył w wieku 78 lat. Jak podaje ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzał przez 57 lat i 9 miesięcy. Przez 58 lat pracował jako informatyk, a teraz otrzymuje z ZUS-u 27 635,90 zł brutto miesięcznie, co daje 23 tys. zł na rękę.

Na prośbę Interii ZUS podał również, która kobieta otrzymuje najwyższą emeryturę w Polsce. Okazuje się, że jest nią mieszkanka Bydgoszczy, która przepracowała 61 lat i po skończonych 81 latach przeszła na emeryturę. Z ZUS otrzymuje miesięcznie 26 800 zł brutto, czyli około 22 tys. zł netto, czyli „na rękę”.

Osoby, które dostają wysokie emerytury to seniorzy, którzy na emeryturę przeszli późno dopiero po przepracowaniu wielu dziesiątków lat. Oczywiście wysokość naszych zarobków ma także wpływ na to, co na nasze konto będzie wpływało po zakończeniu aktywności zawodowej, ale liczą się przede wszystkim staż, regularny wpływ składek na emerytalne konto i nie śpieszenie się z przejściem na emeryturę -przekazuje portalowi infor.pl. Iwona Kowalska - Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku