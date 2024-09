Po co pracować, jak można pić? Demotywująca renta alkoholowa

„Renta alkoholowa”, choć dotyczy relatywnie wąskiej grupy osób, to cały czas wywołuje emocje. Wielkopolskiej Izbie Rolniczej nie podoba się wysokość tego świadczenia. Zdaniem rolników, cytowanych przez portal farmer.pl, jest ono dla społeczeństwa wysoce demoralizujące i demotywujące. Jednocześnie organizacja apeluje do rządzących o ponowne przeanalizowanie przepisów dotyczących „renty alkoholowej”, sugerując, że może to stanowić przejaw niedoceniania ciężkiej pracy rolników i skutkować brakiem chętnych do pozostania w tym sektorze.

„Renta alkoholowa” jest określeniem potocznym, swego rodzaju skrótem myślowym, którego na próżno szukać w polskim systemie prawnym. Powszechnie używa się jednak tego sformułowania do opisania świadczenia przyznawanego przez ZUS dla osób niezdolnych do pracy z powodu nadużywania alkoholu. Pacjent zmagający się z problemami zdrowotnymi wywołanymi przez nadmierne spożywanie alkoholu może ubiegać się o rentę, pod warunkiem, że zostanie uznany przez lekarza za niezdolnego do pracy.

Kto przyznaje świadczenie?

Zasady ubiegania się i przyznawania tego świadczenia reguluje art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tym artykułem, osoba niezdolna do pracy to taka, która całkowicie lub częściowo straciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Trzeba podkreślić, że samo zdiagnozowanie alkoholizmu nie wystarcza do uzyskania tego świadczenia.

Dla kogo?

By móc ubiegać się o rentę alkoholową, trzeba spełnić trzy podstawowe warunki. Przede wszystkim konieczne jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Po drugie, należy posiadać odpowiedni staż składkowy i nieskładkowy, zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. I po trzecie: niezbędne jest wykazanie, że niezdolność do pracy powstała w okresach określonych w ustawie, np. podczas ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Ile można dostać?

Wysokość „renty alkoholowej” ustala ZUS. Zależy ona od stopnia niezdolności do pracy i podlega corocznej marcowej waloryzacji – tak samo jak inne renty i emerytury. Od marca 2024 roku, po waloryzacji o 12,12 proc., „renta alkoholowa” wynosi 1335,72 zł brutto, w przypadku częściowej niezdolności do pracy zawodowej, i 1780,96 zł brutto w razie niezdolności całkowitej. Wielkopolska Izba Rolnicza nie kryje oburzenia z tego tytułu i w komentarzu dla serwisu farmer.pl, podkreśla, że dokładnie tyle samo wynosi najniższa emerytura rolnicza, po co najmniej 25 latach pracy na roli i opłacaniu składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Jak wielu jest alko-rencistów?

Dzięki interpelacji posła Jarosława Sachajki (Kukiz’15), skierowanej do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), wiemy, że w 2022 roku na renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobami związanymi z chorobą alkoholową z ubezpieczeń społecznych wypłacono 53,1 mln zł. W tym okresie świadczenie pobierało około 3 tys. Polek i Polaków. Średni wiek osób, które w 2022 roku otrzymały (po raz pierwszy) orzeczenie lekarskie wynosił 51,2 roku – dostało je 510 mężczyzn i 194 kobiety. W opinii posła Jarosława Sachajki, wypłacanie „renty alkoholowej” to jest „szkodliwe” i niesprawiedliwe, gdyż choroba, która pojawiła się u osoby przez lata nadużywającej alkoholu nie jest przypadkiem losowym, jak np. niespodziewany udar czy zawał u osoby nieuzależnionej.

Źródło: MRPiPS, farmer.pl, ZUS

