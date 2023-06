Oszustwo metodą na "blika". Oferował bilety na festiwal

Policjanci ze Świebodzina (Lubuskie) zatrzymali 21-latka od zarzutem dokonania co najmniej 30 oszustw metodą na „blika”. Miał on wyłudzać pieniądze oferując bilety na popularny festiwal muzyczny, których nie miał – poinformował we wtorek st. asp. Marcin Ruciński z KPP w Świebodzinie.

„21-latkowi z powiatu świebodzińskiego za oszustwa grozi nawet do ośmiu lat więzienia. Obecnie sprawdzamy czy nie ma na swoim koncie innych przestępstw” – dodał Ruciński.

Dochodzenie w tej sprawie zostało wszczęte po zgłoszeniu od mężczyzny, który oświadczył, że został oszukany w internecie podczas zakupu biletów na popularny krajowy festiwal muzyczny. Zapłacił za nie tzw. blikiem, ale biletów nie otrzymał.

Dalszą rozmowę poprowadził z oszustem dochodzeniowiec, który w międzyczasie ustalił, że wypłaty dokonano w jednym bankomatów na terenie Świebodzina.

„Kiedy oszust ponownie spróbował wypłacić pieniądze, już przy innym bankomacie niż uprzednio, zobaczył odmowę wypłaty – zamiast gotówki nagle pojawili się przy nim nieumundurowani funkcjonariusze, którzy założyli mu kajdanki” – zrelacjonował Ruciński.

Dodał, że dalsze czynności procesowe wykazały, że podejrzany 21-latek mógł w ten sam sposób oszukać nawet 30 osób z całego kraju. Sprawa nadal nie jednak zamknięta.

