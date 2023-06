Orlen może eksploatować nowe złoża gazu

Orlen uzyskał zgodę na zagospodarowanie złóż gazu ziemnego Ørn i Alve Nord na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nowe złoża zapewnią koncernowi ok. 0,4 mld m.sześc. gazu rocznie.

„Zagospodarowanie złóż Ørn, Alve Nord, Fenris oraz obszaru Yggdrasil zapewni Grupie Orlen 9 mld m sześc. gazu ziemnego w całym okresie eksploatacji. To kluczowe inwestycje, które zapewnią nam utrzymanie stabilnego, wysokiego wydobycia gazu ziemnego w perspektywie kolejnych lat. Chcemy, aby jak największa część surowca przesyłanego do Polski rurociągiem Baltic Pipe pochodziła z własnego wydobycia Grupy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zagwarantuje to nie tylko efektywną realizację celów biznesowych koncernu, ale także wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju i całego regionu” – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlen.