Złoże Tyrving – nowe źródło ropy dla Orlenu

Spółka PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen rozpoczęła wydobycie ropy naftowej ze złoża Tyrving na Morzu Północnym, którego zasoby szacowane są na ok. 25 mln baryłek. Ich eksploatacja odbywać się będzie przy wyjątkowo niskiej emisji CO2,, wynoszącej 0,3 kg na baryłkę - podał we wtorek koncern.

Informując o rozpoczęciu przez PGNiG Upstream Norway wydobycia ropy naftowej ze złoża Tyrving na Morzu Północnym, Orlen podkreślił, że po jego uruchomieniu liczba złóż eksploatowanych przez koncern na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrosła do 20.

„PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen rozpoczęło wydobycie ropy naftowej ze złoża Tyrving na Morzu Północnym” - ogłosił Orlen we wtorkowym komunikacie.

Jak zaznaczył, zasoby surowca szacowane są tam na ok. 25 mln baryłek, a ich eksploatacja - zapewniono - będzie charakteryzować się wyjątkowo niską emisją CO2, wynoszącą 0,3 kg na baryłkę.

„Zasoby wydobywalne nowego złoża wystarczą na ok. 15 lat produkcji, która w szczytowym okresie sięgnie 20 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie” - podkreślono w informacji.

Orlen zwrócił jednocześnie uwagę, że dzięki bardzo dobrej współpracy z partnerami koncesyjnymi - Aker BP i Petoro, jak również z dostawcami i podwykonawcami, uruchomienie wydobycia ze złoża Tyrving nastąpiło ze znacznym wyprzedzeniem. Początkowo rozpoczęcie eksploatacji planowano tam dopiero na 2025 r. Jak wyjaśnił koncern, partnerom udało się także ukończyć wszystkie prace poniżej pierwotnie zakładanego budżetu.

Trzy odwierty w dnie na głębokości 120 m

Tyrving składa się z trzech struktur: Trell, Trine i Trell Nord, położonych ok. 2200 metrów pod dnem Morza Północnego, którego głębokość w tym miejscu wynosi ok. 120 metrów. PGNiG Upstream Norway posiada 11,9 proc. udziałów w tym złożu, natomiast pozostałe należą do Aker BP - 61,26 proc., operator oraz do Petoro - 26,84 proc.

Orlen podał, że eksploatacja złoża jest prowadzona za pomocą trzech odwiertów, które zostały podłączone podmorskim rurociągiem do pływającej jednostki produkcyjno-magazynująco-przeładunkowej FPSO Alvheim, zakotwiczonej ok. 20 km na zachód od złoża. Do tej samej jednostki podłączone są już inne złoża należące do PGNiG Upstream Norway, Skogul i Vilje.

„Zagospodarowanie Tyrving wpisuje się w strategię PGNiG Upstream Norway, która zakłada koncentrację działalności w ramach hubów wydobywczych. Pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury wydobywczej, co przekłada się na zmniejszenie kosztów i przyspieszenie zagospodarowania złóż” - podkreślił koncern.

Według Orlenu dodatkową korzyścią jest zmniejszenie intensywności emisji CO2 związanej z prowadzonym wydobyciem. „W przypadku Tyrving wynosi ona zaledwie 0,3 kg CO2 na baryłkę ropy, podczas gdy średnia intensywność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym to ok. 8 kg CO2 na baryłkę” - wyliczono w informacji.

Grupa Orlen to obecnie multienergetyczny koncern posiadający rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych reaktorach jądrowych SMR.

PAP, sek

