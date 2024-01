Orlen ma nowe koncesje w Norwegii

Liczba koncesji PGNiG Upstream Norway (PUN) z Grupy Orlen wzrośnie do 104 - poinformował w środę Orlen. Koncern podał, że spółka w corocznej rundzie koncesyjnej norweskiego Ministerstwa Energii uzyskało udziały w 12 nowych koncesjach na norweskim szelfie.

„Wyniki ostatniej rundy koncesyjnej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym potwierdzają silną pozycję Grupy Orlen na tamtejszym rynku. To największa liczba koncesji, jaką w ramach tej procedury zdobyło PGNiG Upstream Norway. Rozwój portfolio naszych norweskich aktywów ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów biznesowych Koncernu, ale także z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszych odbiorców” – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlen.

Koncern poinformował, że w ostatniej rundzie koncesyjnej Awards in Predefined Areas (APA) 2023 PGNiG Usptream Norway zdobyło łącznie 12 koncesji. O dziesięć z nich spółka wnioskowała sama, a o dwie pozostałe wystąpił KUFPEC Norway, podmiot przejęty przez PUN.

Jak podał koncern, udziały w nowych koncesjach zostały przyznane w ramach corocznej rundy koncesyjnej organizowanej przez norweskie Ministerstwo Energii. „W wyniku jej rozstrzygnięcia, liczba koncesji PGNiG Upstream Norway wzrośnie do 104” - podkreślił Orlen.

Orlen zwrócił uwagę, że w ramach APA 2023 rząd Norwegii rozdysponował udziały łącznie w 62 koncesjach, co oznacza, że PUN zdobyło udziały w aż jednej piątej wszystkich przyznanych koncesji. Jeszcze przez przejęciem KUFPEC Norway, PUN wystąpiło o 10 koncesji i wszystkie jej wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

„Świadczy to o wysokiej jakości dokumentacji technicznej i geologicznej przygotowanej przez PUN” - zaznaczył koncern.

Jak wyjaśnił Orlen, przyznane PUN koncesje znajdują się w pobliżu obszarów, na których spółka już działa.

„Ułatwi to i obniży koszt ewentualnego zagospodarowania tych koncesji, w przypadku stwierdzenia występowania tam zasobów węglowodorów” - podkreślono w komunikacie.

Sześć spośród nowo uzyskanych koncesji znajduje się na Morzu Północnym, z czego trzy w sąsiedztwie obszaru Yggdrasil a dwie niedaleko złoża Fenris. PUN wraz z partnerami koncesyjnymi prowadzi obecnie zagospodarowanie Fenris i Yggdrasil, których łączne zasoby wydobywalne przypadające na spółkę z Grupy Orlen to ok. 75 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym 5 mld metrów sześc. gazu.

„Początek wydobycia zaplanowano na 2027 r.” - zapowiedział Orlen.

Koncern przypomniał jednocześnie, że na Morzu Północnym znajdują się też dwie koncesje pozyskane przez PUN w wyniku akwizycji KUFPEC Norway - nowe aktywa zlokalizowane są w pobliżu obszaru Sleipner, eksploatowanego już przez Grupę Orlen.

Jak podał Orlen, pozostałe cztery koncesje położone są na Morzu Norweskim. W jednej z nich - PL1220 - PUN został przyznany status operatora, co oznacza, że spółka ta będzie kierowała pracami związanymi z poszukiwaniem węglowodorów i ich ewentualną eksploatacją. Koncesja znajduje się w pobliżu produkującego już złoża Ormen Lange, w którym PUN posiada udziały.

Z kolei trzy kolejne koncesje, jak przekazał koncern, zlokalizowane są w pobliżu obszaru Skarv, który stanowi centrum wydobywcze PUN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Inwestycje w Norwegii

O tym, że PUN przejmuje spółkę wydobywczą KUFPEC Norway, Orlen informował jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Koncern podkreślał wówczas, że w efekcie transakcji, której umowna cena to 445 mln dolarów, wydobycie gazu ziemnego Grupy Orlen w Norwegii przekroczy 4 mld metrów sześc. rocznie. Orlen sfinalizował przejęcie spółki wydobywczej KUFPEC Norway 5 stycznia tego roku.

W maju zeszłego roku, Orlen ogłosił, że zakończył się proces integracji działalności koncernu w Norwegii poprzez konsolidację aktywów wydobywczych PUN oraz Lotos Exploration & Production Norge - obie spółki znalazły się w Grupie Orlen w wyniku przejęcia przez koncern w 2022 r. Grupy Lotos oraz PGNiG.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł.

Na podst. PAP