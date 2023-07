Eurostat: ceny energii w Polsce jednymi z niższych w UE

Dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń. Mimo nadal dość dużej zależności od węgla, ceny energii w Polsce dla gospodarstw domowych były jednymi z niższych w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2022 r. Taniej za energię płacili Chorwaci, Holendrzy, Maltańczycy, Bułgarzy i Węgrzy. Co najciekawsze, mimo zaawansowanej zielonej transformacji w tych krajach, najdrożej było w Danii, Belgii i Irlandii – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Eurostatu

Z dokumentu wynika, że średnia cena za kWh energii w Danii w drugiej połowie ub. r. wynosiła ok. 0,6 euro. Nieco mniej było w Belgii (ok. 0,45 euro) i Irlandii (ok. 0,4 euro).

Najtaniej było na Węgrzech, w Bułgarii i na Malcie (w każdym z tych krajów cena wyniosła ok. 0,1 euro za kWh). Konsumenci w Danii płacili zatem 5,4 razy więcej za prąd niż ci na Węgrzech.

W Polsce było to ok. 0,15 euro. Średnia dla UE wyniosła ok. 0,3 euro.

Ceny energii elektrycznej składają się zazwyczaj z trzech elementów: podstawowej ceny energii, opłat sieciowych oraz podatków i/lub opłat.

Udział podatków i opłat w ogólnej cenie detalicznej różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich UE. W następstwie gwałtownego wzrostu cen energii po rosyjskiej agresji na Ukrainę wiele rządów w UE udzieliło jakiejś formy dotacji, aby pomóc gospodarstwom domowym i firmom.

Dotacje te – w formie refundacji/dodatków – były niekiedy większe niż podatki i daniny; tak było na przykład w Holandii w przypadku energii elektrycznej.

Ranking dotyczył gospodarstw domowych o rocznym zużyciu prądu w przedziale 2500–5000 kWh.

Statystyka znalazła się w 6. edycji raportu „Kluczowe dane liczbowe w Europie”. Publikacja zawiera wybór interesujących kluczowych statystyk dotyczących Unii Europejskiej (UE), jej państw członkowskich oraz krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Trzeba jednak pamiętać, że wskutek narzucanych kolejnych unijnych regulacji, za kilka lat dane Eurostatu na ten temat mogą wyglądać zupełnie inaczej.

PAP, mw

