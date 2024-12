Rosną ceny mleka na świecie i w Polsce

Według danych Komisji Europejskiej cena mleka w UE w październiku przekroczyła 50 euro, surowiec ten podrożał o 16,6 proc. r/r . W Polsce odnotowaliśmy wzrost cen o ponad 18 proc. r/r - poinformowała w raporcie Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej (opublikowanych 6 grudnia 2024 r.), średnia cena mleka w październiku 2024 r., osiągnęła poziom 51,71 euro/100 kg, co oznacza wzrost o 4,2 proc. w porównaniu do września 2024 r., cena wzrosła o 16,6 proc. w porównaniu z październikiem 2023 r. Zgodnie z szacunkowymi prognozami KE w listopadzie 2024 r. nastąpił kolejny wzrost ceny mleka - wskazano w listopadowym raporcie „Rynek Mleka” opracowanym przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

W październiku 2024 r. ceny mleka w relacji miesięcznej wzrosły w dwudziestu pięciu państwach członkowskich. Największe zmiany miejsce na Litwie, w Szwecji, Belgii i Rumunii oraz Irlandii, gdzie odnotowano rekordowy wzrost - w stosunku do września br. mleko podrożało o 7,2 proc. do 62,15 euro za 100 kg, a rok do roku o 46,8 proc. Najdroższe mleko jest na Malcie, jego cena - to 62,17 euro za 100 kg.

Mleko mocno zdrożało też w Polsce

W Polsce średnia cena w październiku br. ukształtowała się na poziomie 51,69 euro/100 kg i była o 4,6 proc. wyższa niż we wrześniu 2024 r. oraz o 18,2 proc. wyższa niż w październiku 2023 r. Cena mleka w Polsce była niższa od średniej ceny unijnej o 0,04 proc. W październiku 2024 r. nasz kraj znalazł się na jedenastym miejscu w UE pod względem ceny mleka.

Według GUS średnia cena mleka w październiku 2024 roku wynosiła 220,23 zł/100l, była o 5,7 proc. wyższa niż we wrześniu 2024 r. oraz o 12,6 proc. wyższa niż w październiku 2023 r.

W okresie dziesięciu miesięcy 2024 roku średnia cena skupu mleka ukształtowała się na poziomie 203,61 zł/hl i była o 1,7 proc. niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku.

Zróżnicowanie cen mleka w województwach jest dość wyraźne. W październiku 2024 r. najwyższą cenę otrzymywali producenci z województw: podlaskiego 231,12 zł/hl, lubelskiego 226,27 zł/hl oraz warmińsko-mazurskiego 223,85 zł/hl. Najniższą cenę natomiast wypłacano w województwach: małopolskim 203,56 zł/hl, łódzkim 205,31 zł/hl oraz pomorskim 211,19 zł/hl.

Według prognoz krótkoterminowych, cena mleka w Polsce do końca roku powinna utrzymać się na podobnym poziomie.

Choroba niebieskiego języka zagrożeniem dla hodowli krów

Według Federacji trudno jest przewidzieć jak będzie wyglądał początek 2025 roku, ponieważ w wielu krajach UE panuje choroba niebieskiego języka.

Choroba jest chorobą wektorową i o ile zimą liczba przypadków na pewno się zmniejszy, to są obawy, że na wiosnę pojawią się nowe ogniska. W przypadku bydła mięsnego, choroba ta nie powoduje konsekwencji produkcyjnych, jednak u krów mlecznych widoczny jest spadek produkcji. Dodatkowo pojawia się problem z zacieleniem i utrzymaniem ciąży.

Występowanie choroby niebieskiego języka w Unii Europejskiej może nieść za sobą wiele zmian na rynku mleka, m.in. spadek pogłowia krów mlecznych, zmniejszenie produkcji i skupu surowca.

W Polsce pierwszy przypadek odnotowano pod koniec listopada, kilka dni temu wykryto kolejny.

