Handlowe odprężenie? USA i Chiny negocjują

W Genewie rozpoczęły się w sobotę rozmowy handlowe delegacji USA i Chin - poinformowała agencja Reutera, powołując się na chińską państwową agencję Xinhua. W spotkaniu, które ma uregulować napięte ostatnio dwustronne stosunki, uczestniczą m.in. sekretarz skarbu USA Scott Bessent i wicepremier ChRL He Lifeng.

Reuters powiadomił, że udało mu się potwierdzić wiadomość przekazaną przez chińskie źródło. To pierwsze takie spotkanie od rozpoczęcia wojny handlowej między oboma państwami. W reakcji na decyzję prezydenta Donalda Trumpa z początku kwietnia o znaczącym podniesieniu ceł na cały import z Chin, Pekin odpowiedział w ten sam sposób.

W piątek amerykański przywódca dał do zrozumienia, że byłby skłonny przystać na obniżenie obecnie obwiązującej stawki celnej na produkty z Chin ze 145 do 80 proc. Komentując te słowa, rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przyznała, że jest to liczba, którą prezydent „po prostu rzucił i zobaczymy, co będzie dalej„. Zaznaczyła jednocześnie, że USA nie obniżą ceł bez odpowiednich ustępstw ze strony Pekinu.

W reakcji na amerykańskie taryfy Chiny obłożyły import z USA cłami w wysokości 125 proc. Chińsko-amerykańskie rozmowy handlowe w Genewie zaplanowane są na sobotę i niedzielę.

PAP, sek

