Indie i Pakistan zakończą groźny konflikt?

Pakistan i Indie porozumiały się w kwestii „pełnego”, a nie „częściowego” zawieszenia broni - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na szefa resortu spraw zagranicznych Pakistanu Ishaqa Dara.

Pierwszy o rozejmie powiadomił prezydent USA Donald Trump, który na swojej platformie Truth Social ogłosił, że „po długich nocnych rozmowach” oba państwa zgodziły się na pełne i natychmiastowe zawieszenie broni.

Dyplomatyczna ofensywa USA

„Gratulacje dla obu krajów za wykorzystanie zdrowego rozsądku i wielkiej inteligencji. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie!” - napisał.

Sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył natomiast, że rządy Indii i Pakistanu rozpoczną na neutralnym gruncie rozmowy dotyczące szerokiego zestawu tematów.

Minister spraw zagranicznych Ishaq Dar przekazał w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Geo, że „trzy tuziny państw” zaangażowały się w inicjatywy dyplomatyczne, aby wypracować rozejm. Podkreślił udział Arabii Saudyjskiej i Turcji w dążeniach do zawarcia porozumienia.

Szef dyplomacji Indii Subrahmanyam Jaishankar potwierdził, że Delhi i Pakistan porozumiały się w sprawie wstrzymania działań wojskowych, jednak dodał, że Indie zajmują i będą zajmować „twarde i bezkompromisowe stanowisko przeciwko terroryzmowi we wszystkich jego formach i przejawach„.

Indyjski resort spraw zagranicznych przekazał, że dowódcy wojsk obu państw zostali poinstruowani, że mają wstrzymać działania militarne „na lądzie, w powietrzu i na morzu”. W poniedziałek, 12 maja, ma dojść do rozmów najwyższych rangą przedstawicieli sił zbrojnych Pakistanu i Indii.

Pakistan powiadomił, że jego przestrzeń powietrzna została w pełni otwarta dla wszystkich lotów. Indyjskie źródła rządowe przekazały, że traktat o podziale zasobów wodnych Indusu pozostaje zawieszony.

Cztery dni starć i silnych bombardowań

Nim doszło do rozejmu, Indie informowały, że w sobotę rano zaatakowały pakistańskie bazy lotnicze po tym, gdy Islamabad wystrzelił kilka rakiet wymierzonych w infrastrukturę wojskową i cywilną w stanie Pendżab. Pakistan poinformował zaś, że przechwycił większość pocisków i odpowiedział atakami odwetowymi na Indie.

Starcia zbrojne między Indiami i Pakistanem wybuchły w środę po ataku Indii na cele w Pakistanie. Miał być to odwet za atak terrorystyczny z 22 kwietnia w Pahalgam, w indyjskiej części Kaszmiru, w którym zginęło 26 osób. Pakistan oświadczył, że nie ma z tym z zamachem nic wspólnego. W reakcji na atak Indii wojska pakistańskie przeprowadziły serię uderzeń na cele w Indiach. Do soboty we wzajemnych ostrzałach zginęło co najmniej 66 osób.

Kaszmir pozostaje przedmiotem sporu między oboma państwami od czasu podziału Indii Brytyjskich i powstania niepodległych Indii oraz Pakistanu w 1947 r.

Oba kraje posiadają broń nuklearną.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Klimatyczny plan Brukseli wyczyści Polakom kieszenie

Skandal! Władze blokują protest branży transportowej

Złoto Glapińskiego. Jeszcze więcej kruszcu w NBP!

»» Czy Trzaskowski odda kamienicę przy ulicy Marszałkowskiej 66 deweloperom? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24