Alternatywa dla Putina: pokój albo...

Europa i USA nałożą „zmasowane” i „skoordynowane” sankcje na Rosję w przypadku naruszenia przez nią 30-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie – zapowiedział w sobotę w Kijowie prezydent Francji Emmanuel Macron. Kreml zarzucił w sobotę państwom europejskim, że ich wypowiedzi są „sprzeczne” i „konfrontacyjne”, poinformowała rosyjska agencja Interfax, cytowana przez Reutersa

„Uzgodniliśmy, że w przypadku naruszenia zawieszenia broni masowe sankcje zostaną przygotowane i skoordynowane przez Europejczyków i Amerykanów” – powiedział francuski prezydent na wspólnej konferencji przywódców krajów wchodzących w skład „koalicji chętnych”.

Jak dodał, przestrzeganie 30-dniowego zawieszenia broni – jeśli Rosja się na nie zgodzi – będzie kontrolowane przez Stany Zjednoczone przy wsparciu Europy. Według słów Macrona „wszyscy Europejczycy wniosą swój wkład” w proces nadzoru.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podkreślił „absolutną jedność” między Europą, USA i Ukrainą w sprawie zakończenia walk na Ukrainie.

„Stanowisko, do którego dzisiaj doszliśmy, to absolutna jedność wielu krajów na całym świecie, w tym Stanów Zjednoczonych, co do konieczności wprowadzenia bezwarunkowego 30-dniowego zawieszenia broni” – przekazał.