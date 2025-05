Tuska już nie interesuje obietnica paliwa po 5,19 zł

Rząd Tuska funkcjonuje już blisko 1,5 roku, a sam premier dawno już zapomniał o obietnicy paliwa po 5,19 zł, ale korzystna sytuacja na światowym rynku ropy naftowej, a także umocnienie złotego w stosunku do amerykańskiego dolara od paru tygodni tworzy dogodne warunku do znacznego obniżenia cen paliw na stacjach benzynowych - wskazuje ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Jednym z twardych zobowiązań Donalda Tuska z kampanii wyborczej była deklaracja doprowadzenia do sytuacji, że po objęciu przez niego rządów, paliwo na stacjach Orlenu S. A. będzie w cenie 5,19 zł za litr. Zadziwiała wtedy precyzja tego wyliczenia, ale na spotkaniach z wyborcami Tusk wielokrotnie powtarzał to zobowiązanie i tę cenę, więc w opinii publicznej rosło przeświadczenie, że jest to dokładnie policzone i w związku z tym ta zapowiedź po przejęciu władzy zostanie szybko zrealizowana. Zaskoczenie było więc ogromne po tym jak jednej z konferencji prasowych po utworzeniu nowego rządu, Tusk z rozbrajającą szczerością stwierdził, że sprawa cen paliw, to nie jego kompetencja i odesłał pytającego dziennikarza do prezesa Orlenu - przypomina dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl.

Orlen ma przyzwolenie, by łupić kierowców

Tyle tylko, że po zdobyciu władzy przez Tuska, sprawa ceny paliw stała się dla niego nieistotna, do tego stopnia, że nie reaguje na to ,że dominująca na rynku paliw spółka Orlen pod nowym kierownictwem, zdecydowała się „łupić” kierowców. Otóż ze skonsolidowanego raportu Orlenu wynika, że mimo aż 15-krotnego spadku zysku netto firmy w 2024 roku w stosunku do 2023 roku, który wyniósł tylko 1,4 mld zł , a rok wcześniej blisko 21 mld zł, akurat zysk ze sprzedaży paliw wyraźnie wzrósł - wskazuje poseł PiS.

Co więcej, Orlen pod nowym kierownictwem zdecydował się „łupić” nie tylko kierowców, ale także wszystkich tych, którym jego spółki, sprzedają gaz ziemny i energię elektryczną. W tym przypadku zysk z tej sprzedaży w 2024 roku wzrósł do 7,9 mld zł z 4,9 mld zł w 2023 roku, czyli aż o 3 mld zł i to oznacza, że akurat w tym segmencie działalności firma zwiększyła swoje zyski, przy pomocy których można było pokryć straty w innych segmentach jej działalności.

I także w tym przypadku Tusk nie dotrzymał swojej kolejnej obietnicy wyborczej bowiem w czasie kampanii deklarował, że rachunki za prąd i za gaz podczas jego rządów spadną o połowę. Oczywiście nic takiego się nie stało, także w przypadku rachunków za prąd i gaz nie tylko nie ma mowy o ich zmniejszeniu, ale ciągle rosną – podkreśla dr Zbigniew Kuźmiuk.

»» Cały komentarz dr. Zbigniewa Kuźmiuka czytaj na portalu wPolityce.pl

