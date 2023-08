Gaz w górę, ropa w dół

We wtorek ceny gazu w Europie poszły w górę, za to ceny ropy spadły mocniej

We wtorek po godz. 17.30 ceny gazu w Europie zwyżkowały. W holenderskim hubie TTF gaz z dostawą we wrześniu kosztował prawie 30,6 euro za MWh, czyli o blisko 0,3 proc. więcej niż na otwarciu. Gaz w kontraktach październikowych drożał o niespełna 0,5 proc., do 34,65 euro za MWh.

We wtorek rano 1 MWh gazu z dostawą we wrześniu kosztowała 29,86 euro, a w kontraktach październikowych - 34,02 euro.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

We wtorek ceny ropy zniżkowały o ok. 1 proc.

We wtorek po południu ceny ropy spadały. Ropa typu Brent na giełdzie w Londynie taniała o ponad 0,9 proc., do blisko 84,56 dolarów za baryłkę. Amerykańska ropa WTI na giełdzie w USA zniżkowała o blisko 1 proc., do 81,15 dolarów za baryłkę.

We wtorek ok. godz. 8 za baryłkę ropy typu Brent płacono 85,23 dol., a WTI - 81,89 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

