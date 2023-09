Orlen ma list intencyjny ws. magazynowania CO2 w Norwegii

PGNiG Upstream Norway - norweska spółka Grupy Orlen - podpisał list intencyjny z norweską spółką Horisont Energi - właścicielem koncesji na złożu Polaris - dotyczący potencjalnej współpracy przy jednym z najbardziej zaawansowanych projektów magazynowania CO2 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Porozumienie zakłada, że PGNiG Upstream Norway uzyska do 50% udziałów oraz status operatora złoża Polaris, na którym wykonano odwiert potwierdzający możliwość bezpiecznego zatłaczania CO2.

To inwestycja rzędu do 1 mld USD (ponad 4 mld zł). Umowa docelowa zostanie podpisana w październiku, decyzja inwestycyjna planowana jest w 2024 roku, a początek komercyjnej działalności w 2028 roku. To doświadczenie, które jest szalenie ważne i pozwoli nam zatłaczać CO2 także na Bałtyku, planujemy zatłaczać ok. 3 mln ton CO2 rocznie już w 2029-2030 roku - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek podczas podpisania porozumienia.

Pojemność złoża Polaris jest szacowana łącznie na ok. 100 mln ton CO2, co umożliwi prowadzenie działalności magazynowej przez 12-25 lat. Spółka Orlenu przeprowadziła już analizy techniczno-ekonomiczne projektu Polaris i przygotowuje się do rozpoczęcia szczegółowego due diligence. Harmonogram ewentualnej inwestycji zakłada wybór koncepcji zagospodarowania w 2024 r. oraz rozpoczęcie zatłaczania CO2 na przełomie 2028 i 2029 r.

Partner w projekcie Polaris - spółka Horisont Energi - planuje uruchomić na północy Norwegii zakład produkujący amoniak z wykorzystaniem wodoru wytwarzanego z gazu ziemnego. W tym procesie powstają znaczące ilości CO2, które miałyby być magazynowane w celu ograniczenia emisji. Dzięki temu projekt Polaris będzie miał zapewniony popyt na oferowaną usługę. Pozostała część pojemności złoża ma być udostępniona podmiotom zewnętrznym, przede wszystkim działającym w Norwegii.

Docelowo Grupa Orlen planuje zaoferować klientom nowe usługi związane z odbiorem i zarządzaniem przemysłowymi emisjami dwutlenku węgla także w Polsce, m.in. pod dnem Morza Bałtyckiego. Do rozwoju tych usług koncern zamierza wykorzystać doświadczenia zebrane na Morzu Barentsa.

Strategia Grupy Orlen przewiduje, że do 2030 r. koncern będzie miał możliwość magazynowania lub zagospodarowania 3 mln ton dwutlenku węgla rocznie.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

ISBnews/KG