Kolejny krok Orlenu przy inwestycji w morską farmę wiatrową

Rozpoczęły się prace przy budowie bazy serwisowej w Łebie, która będzie obsługiwać morską farmę wiatrową Baltic Power, wspólny projekt Grupy Orlen i Northland Power - podał Orlen. Będzie to port macierzysty dla jednostek transportujących sprzęt i personel techniczny odpowiadający za utrzymanie inwestycji. Baza ma być gotowa w 2025 r., a koszt inwestycji to 62 mln zł.

Baza serwisowa w Łebie będzie gotowa na rok przed uruchomieniem farmy Baltic Power. Zatrudni łącznie około 60 pracowników i będzie obsługiwała farmę przez cały cykl jej życia, czyli minimum 25 lat. Na terenie o powierzchni ok. 1,1 hektara zlokalizowane będą m.in. magazyn części zamiennych farm oraz warsztat. Nabrzeże będzie w stanie przyjąć jednostki o maksymalnej długości 35 m. Baza będzie obsługiwana na stałe przez 3-4 specjalistyczne jednostki przeznaczone do transportu sprzętu i personelu serwisowego. Każda z nich będzie zabierać na pokład do 24 techników z pełnym wyposażeniem. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 62 mln zł.

„Projektom morskiej energetyki wiatrowej towarzyszą znaczące inwestycje w infrastrukturę na lądzie. Już dzisiaj w gminie Choczewo powstaje stacja umożliwiająca odbiór energii z morza, a w Świnoujściu terminal instalacyjny Orlen Neptun, który posłuży m.in do budowy Baltic Power. Łeba jest kolejną lokalizacją, która będzie pełniła ważną funkcję w ekosystemie obsługi polskiej branży offshore wind. Baza serwisowa, która jest w stanie szybko odpowiadać na bieżące potrzeby eksploatacyjne, będzie kluczowa dla utrzymania maksymalnej wydajności naszej inwestycji” - powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Pracę techników będzie wspierał system informatyczny do zarządzania produkcją, który monitorując na bieżąco efektywność farmy, będzie również wskazywał turbiny lub ich elementy wymagające np. rutynowej wymiany.

„Przy wyborze lokalizacji baz serwisowych kluczowe znaczenie ma ich odległość od inwestycji, zapewniająca najkrótszy czas dotarcia ekip serwisowych do farmy. W przypadku bazy serwisowej dla Baltic Power będzie to zaledwie 40 minut, co możemy uznać za bardzo dobry wynik. Liczymy też, że ok. 60 nowych miejsc pracy, jakie stworzy nasz projekt, będzie realnym wsparciem dla lokalnego rynku pracy w Łebie i jej okolicach” - dodał członek zarządu Baltic Power Jens Poulsen.

Morska farma wiatrowa Baltic Power to najbardziej zaawansowany projekt offshore wind w Polsce. Etap przygotowania został zakończony we wrześniu 2023, wraz z pozyskaniem pełnego finansowania od 25 międzynarodowych instytucji finansowych. Projekt, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, uzyskał niezbędne pozwolenia na budowę oraz kontrakty na wszystkie kluczowe komponenty. Baltic Power będzie jedną z pierwszych na świecie farm, na której zainstalowane zostaną turbiny wiatrowe o mocy 15 MW i pierwszą na świecie, której znaczna część wież turbin zostanie wykonana z niskoemisyjnej stali. Wraz z zakończeniem budowy w roku 2026 Baltic Power będzie pierwszą operującą na Bałtyku polską morską farmą wiatrową, która pokryje 3 proc. krajowego zapotrzebowania na energię.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

ISBnews