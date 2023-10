Szef MON: PIT-RADWAR będzie produkował elementy do systemu Patriot

Podpisałem umowę offsetową, na podstawie której PIT-RADWAR będzie produkował elementy do radaru dookólnego, który będzie stanowił wyposażenie systemu Patriot - przekazał w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak w siedzibie spółki PIT-RADWAR w podwarszawskiej Kobyłce.

Błaszczak uczestniczył w czwartek w otwarciu pierwszego etapu inwestycji firmy PIT-RADWAR „Kobyłka” - Mazowieckiego Centrum Produkcyjno-Serwisowego. Chodzi o nową halę produkcyjną w ramach powstającego nowego kompleksu spółki produkującej m.in. różnego rodzaju radary i urządzenia radiolokacyjne wykorzystywane przez polskie wojsko.

Szef MON stwierdził, że Mazowieckie Centrum Produkcyjno-Serwisowe należące wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) PIT-RADWARu, jest gotowe do tego, aby prowadzić produkcję radarów.

„Miałem przyjemność i zaszczyt podpisać umowę offsetową, na podstawie, której PIT-RADWAR będzie produkował elementy do radaru dookólnego (LTAMDS - PAP), czyli najnowocześniejszego radaru, który będzie stanowił wyposażenie systemu Patriot w Stanach Zjednoczonych i w Polsce” - poinformował minister.

Szef MON ocenił, że jest „to przyszłość zakładu”. „Nie tylko te radary, również radary do systemu Narew. To są bardzo dobre produkty. Dzięki tej inwestycji moce produkcyjne PIT-RADWARU potroją się” - dodał. „To nowe miejsca pracy - tu, w Kobyłce pod Warszawą” - dodał.

Błaszczak dodał, że rząd PiS „zawsze, kiedy jest to możliwe, kieruje zamówienia do polskiego przemysłu zbrojeniowego”. „Jestem dumny, że PIT-RADWAR tak prężnie się rozwija, to dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski. (…) Infrastruktura tu jest bardzo nowoczesna, powstała w krótkim czasie jednego roku” - zaznaczył polityk.

Prezes PGZ Sebastian Chwałek powiedział natomiast, że nowa hala służyć będzie produkcji i serwisowaniu „najnowocześniejszych systemów radarowych, systemów wczesnego ostrzegania i systemów dowodzenia”. „PIT-RADWAR jest jednym z największych producentów w Europie, jednym z większych na świecie, jeśli chodzi o systemy radarowe, ostrzegawcze czy naprowadzania” - powiedział.

„Wybuch wojny na Ukrainie pokazał, jak ważna jest obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. PIT-RADWAR jest jednym z najważniejszych producentów realizujących zadania na potrzeby polskich Sił Zbrojnych w tym zakresie” - mówił Chwałek. Jak dodał, polski przemysł musi być w stanie w krótkim czasie i w odpowiednich ilościach zrealizować zamówienia wojska. „Jesteśmy na to gotowi. Te hale, wyposażone w najnowsze systemy, zostały zbudowane w ramach wytycznych i projektów przemysłu 4.0 - nawet podłoga jest tutaj naszpikowana czujnikami, które wskazują, z jakim naciskiem przejeżdżają tu pojazdy” - powiedział.

Jak czytamy w komunikacie MON, w oddawanych do użytku obiektach realizowane będą prace związane z montażem oraz serwisowaniem stacji radiolokacyjnych, systemów dowodzenia oraz systemów uzbrojenia wchodzących w skład systemów obrony przeciwlotniczej „Pilica”, „Narew” oraz „Wisła”, razem tworzących wielowarstwowy system obrony powietrznej Polski.

Powstające Mazowieckie Centrum Produkcyjno-Serwisowe PIT-RADWAR będzie ponadto produkować m.in. stacje radiolokacyjne Bystra, WARTA, SPL czy P-18PL. Sprzęt tego typu jest kluczowy m.in. dla systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, pozwalając na wykrywanie nadlatujących zagrożeń, jak wrogie samoloty czy pociski kierowane.

Nowa hala w podwarszawskiej siedzibie PIT-RADWARU ma powierzchnię 10 tys. metrów kwadratowych i 22 m wysokości. Jak poinformował resort obrony, jest wyposażona w 8 niezależnych, w pełni konfigurowalnych obszarów roboczych - tzw. Virtual Box, co umożliwi multiplikację produkcji.

PAP/kp