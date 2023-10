Szef MON: Armia musi realnie odstraszać agresora

Skoro budujemy armię przynajmniej 300-tysięczną, wyposażoną w nowoczesną broń, to - żeby realnie odstraszyć agresora - musi ona być bardzo dobrze wyszkolona; tacy są żołnierze Wojska Polskiego - powiedział w piątek szef MON Mariusz Błaszczak na konferencji w Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko.

Minister ON - który odwiedził w piątek Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko, gdzie zapoznał się z Kompleksowym Systemem Symulacji Pola Walki - podkreślił, że cieszy się, że również w dziedzinie szkoleń dochodzi do przełomu.

„Zapewniam państwa, że na tej drodze się nie zatrzymamy. Skoro budujemy armię przynajmniej 300 tys. wyposażoną w nowoczesną broń, to ta armia, żeby realnie odstraszyć agresora, musi być bardzo dobrze wyszkolona. Tacy są żołnierze Wojska Polskiego” - zapewnił Błaszczak.

Szef MON zwrócił uwagę, że „w szkoleniu nigdy nie można osiągnąć maksimum, ciągle trzeba podnosić swoje umiejętności”. „Combat Training Centre na poligonie w Drawsku Pomorskim osiągnięciu tego celu służy” - zaznaczył.

Mówiąc o Kompleksowym Systemie Symulacji Pola Walki podkreślał, że dzięki współpracy ze szwedzką firmą Saab na wyposażeniu w Drawsku Pomorskim znajduje się najnowocześniejsza wersja laserowej symulacji pola walki. Dodał, że jest ona nowocześniejsza „niż wersje dostępne na poligonach w innych państwach NATO”.

„Możemy powiedzieć, że jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o tę technologię. Jest to też niezwykle ważne dla żołnierzy Wojska Polskiego, dlatego że do poziomu batalionu, a już za kilka lat do poziomu brygady, polskie jednostki będą mogły się szkolić tu, w Drawsku Pomorskim” - mówił.