To tam powstanie największa w Polsce pływająca instalacja fotowoltaiczna

Na zbiornikach retencyjnych wód opadowych niedokończonej elektrowni w Żarnowcu (Pomorskie) powstanie największa w Polsce i jedna z największych w Europie, pływająca instalacja fotowoltaiczna - podała w poniedziałek Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE). Moc instalacji ma osiągnąć co najmniej 7 MW. PSSE podpisała umowę z firmą Antamion na opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

„Instalacja zlokalizowana będzie w województwie pomorskim, na terenie po niedokończonej elektrowni w Żarnowcu, na zbiornikach retencyjnych wód opadowych. Płynąca z niej +zielona energia+ zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej i zasili okoliczne firmy oraz gospodarstwa domowe, przyczyni się także do zmniejszenia emisji szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla” – wyjaśniła Monika Fabich, główna specjalistka ds. marketingu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Maciej Kazienko, wiceprezes zarządu PSSE, powiedział, że przez lata tereny niedokończonej elektrowni w Żarnowcu nie były użytkowane.

„Jednak dostrzegliśmy w nich potencjał i postanowiliśmy dać im drugie życie, nadając nową rolę niewykorzystywanym dotąd zbiornikom retencyjnym wód opadowych. Pływająca farma fotowoltaiczna to nadal nowatorskie rozwiązanie techniczne. Jeśli nie przykrywa całkowitej powierzchni zbiornika to nie stanowi zagrożenia czy ograniczenia dla biologii i procesów życia w wodzie. Niewątpliwie jest to rozwiązanie wysoce innowacyjne i efektywne energetycznie – panele fotowoltaiczne mają w takim otoczeniu o wiele wyższą sprawność produkcji energii elektrycznej spowodowaną niższą temperaturą pracy i wykorzystują wtórnie światło odbite od zwierciadła wody” – dodał.