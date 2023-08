Rusza największa na świecie pływająca morska farma

Następca norweskiego tronu – Książę Koronny Haakon oficjalnie otworzył należącą do Equinor największą na świecie pływającą farmę wiatrową – Hywind Tampen

Energia z morskiego wiatru zostanie wykorzystana po raz pierwszy na świecie do zasilenia norweskich złóż Gullfaks i Snorre, redukując tym samym emisję CO2 do atmosfery.

Farma wiatrowa Hywind Tampen jest pionierskim projektem, który przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 aż o 200 000 ton rocznie. Ta odważna inwestycja wyznacza kierunek rozwoju nowych rozwiązań technologicznych w obszarze odnawialnych źródeł energii w Norwegii i na świecie. Dzięki temu projektowi bezpośrednio przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego, co ma dla nas kolosalne znaczenie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do stworzenia farmy Hywind Tampen. Jest to ogromny krok w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, z którego możemy być wszyscy dumni – mówi Kjetil Hove, wiceprezes wykonawczy norweskiego szelfu kontynentalnego w Equinor.

Farma wiatrowa Hywind Tampen składa się z 11 turbin wiatrowych, które powstały dzięki opracowanej wewnętrznie przez Equinor koncepcji. Hywind Tampen ma moc 88 MW, dzięki czemu pokryje około 35 procent rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na pięciu platformach Snorre A i B oraz Gullfaks A, B i C, znajdujących się w Norwegii. Farma wiatrowa Hywind Tampen jest całkowicie zarządzana przez Equinor w Bergen.

Projekt przeszedł 5-letnią drogę od powstania koncepcji do jego oficjalnego otwarcia. Aż 60 procent wartości inwestycji zostało w Norwegii dzięki kontraktom udzielonym tamtejszym firmom. Przełożyło się to bezpośrednio na utworzenie nowych miejsc pracy, rozwój lokalnych firm oraz wyznaczenie nowego kierunku rozwoju technologii OZE dla przyszłych projektów związanych z budową pływających morskich farm wiatrowych.

Dzisiejszy dzień stanowi kamień milowy dla nas i dla rozwoju pływających farm wiatrowych. Dzięki Hywind Tampen udowodniliśmy, że możemy zaplanować, zbudować i uruchomić dużą, pływającą morską farmę wiatrową na Morzu Północnym. Zdobyte doświadczenia wykorzystamy do dalszego doskonalenia i skalowania tej technologii w Norwegii i na świecie. Zamierzamy budować jeszcze większe projekty pływających farm, obniżać ich koszty i budować nowy przemysł w oparciu o doświadczenia przemysłu naftowego i gazowego - mówi Siri Kindem, szef działu odnawialnych źródeł energii w Equinor.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Enova i norweskiego biznesowego funduszu NoX w wysokości 2,3 mld NOK i 566 mln NOK w celu rozwoju technologii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i redukcji szkodliwych emisji.

Koszty projektu są o 35 procent niższe, w przeliczeniu na zainstalowaną moc MW, w porównaniu z kosztami projektu Hywind Scotland, która była pierwszą na świecie pływającą morską farmą wiatrową.

Fakty i ciekawoski na temat farmy wiatrowej Hywind Tampen

· Partnerzy projektu: Equinor, Petoro, OMV, Vår Energi, Wintershall Dea i INPEX Idemitsu

· Hywind Tampen ma moc systemową 88 MW

· Farma wiatrowa znajduje się około 140 kilometrów od brzegu

· Głębokość wody: od 260 do 300 metrów

· Farma rozpoczęła produkcję energii w III kwartale 2022 roku i jest w pełni operacyjna od sierpnia 2023 roku

· Turbiny są zamontowane na pływających konstrukcjach ze wspólnym systemem zakotwiczenia

· Enova i norweski biznesowy fundusz NoX wsparły projekt odpowiednio kwotą 2,3 mld NOK i 566 mln NOK w celu rozwoju technologii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i redukcji szkodliwych emisji

· Norweski rząd postawił sobie za cel produkcję energii pochodzącej z morskiej farmy wiatrowej o mocy 30 GW do 2040 roku. Hywind Tampen to pierwsza morska farma wiatrowa w Norwegii, pokazująca możliwości produkcji energii odnawialnej na norweskim szelfie kontynentalnym.

Equinor to międzynarodowy koncern energetyczny z ponad 50-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań operacyjnych na morzu, dążący do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Transformacja koncernu opiera się na trzech filarach tj. optymalizacji wydobycia ropy i gazu, rozwoju oferty rozwiązań niskoemisyjnych, a także maksymalizowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii na morzu i lądzie. Firma działa na ponad 30 rynkach na świecie będąc jednocześnie jednym z kluczowych producentów i dostawców gazu ziemnego do Europy, w tym do Polski poprzez Baltic Pipe. W Polsce Equinor skupia się na rozwijaniu kompleksowej oferty rozwiązań energetycznych odpowiadających na potrzeby polskiej transformacji energetycznej. Poza dostawami gazu, realizuje wspólnie z Polenergią trzy projekty morskich farm wiatrowych Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy 3 GW, a także buduje OZE na lądzie poprzez należącą do grupy platformę Wento z portfelem projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,6 GW.

