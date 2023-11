Dlaczego spadł zysk netto KGHM

Zysk netto po trzech kwartałach br. wyniósł 836 mln zł, czyli o 84 proc. mniej niż analogicznym okresie roku ubiegłego – podał w środę KGHM.

Zysk netto za 9 miesięcy wyniósł 836 mln zł, czyli o 84 proc. mniej niż analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek wyniku netto spowodowany był niższym wynikiem operacyjnym, niższym wynikiem z różnic kursowych oraz zdarzeniami jednorazowymi występującymi rok wcześniej w postaci sprzedaży projektu Oxide na rzecz Sierra Gorda oraz sprzedaży kopalni Franke poza Grupę, jak również mniejszego odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu” – podał KGHM w środowym komunikacie.

Skonsolidowane przychody Grupy KGHM za okres 9 miesięcy 2023 roku wyniosły prawie 25,65 mld zł, czyli były podobne do osiągniętych rok wcześniej. Z kolei skorygowana EBITDA Grupy za trzy kwartały 2023 roku wyniosła blisko 4,24 mld zł i była niższa o 40 proc. od tej zanotowanej za 9 miesięcy 2022 roku. Spadek EBIDTA KGHM uzasadnił mniej korzystnym kursem walutowym i spadkiem notowań miedzi przy jednoczesnej presji kosztowej.

KGHM może się pochwalić wynikami na dobrym poziomie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, który charakteryzował się inną bazą ekonomiczną. Jest to przede wszystkim efekt prowadzonych przez zarząd inicjatyw optymalizujących oraz dyscypliny kosztowej. To chociażby wydłużanie łańcuchów dostaw, optymalizacja gospodarki zapasami materiałowymi prowadząca do poprawy w zakresie jednostkowego ich zużycia czy maksymalizacja zużycia złomów w kontekście długości cyklu produkcyjnego – stwierdzono w komunikacie spółki.