Kwartalny zysk PZU spadł o jedną piątą w skali roku

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w trzecim kwartale 2024 roku spadł do 1,215 mld zł z 1,480 mld zł rok wcześnie, czyli o 18 proc. w stosunku do III kwartału 2023 r. - podał ubezpieczyciel w raporcie. Zysk PZU był o 13 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1,076 mld zł. PZU podało, że nowa strategia grupy zostanie ogłoszona 2 grudnia 2024 roku

Oczekiwania 6 biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 918,3 mln zł do 1,283 mld zł.

Zysk netto w III kwartale 2024 roku spadł 18 proc. rdr i był 2 proc. wyższy niż w II kwartale 2024 roku.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach 2024 roku wyniósł 3,66 mld zł. Skorygowany wskaźnik zwrotu na kapitale (aROE) w ujęciu narastającym sięgnął 16,8 proc., a w III kwartale 17,2 proc.

Zwiększone koszty odszkodowań i świadczeń po szkodach pogodowych

PZU podało, że na jego wyniki i rentowność oddziaływały zwiększone koszty odszkodowań i świadczeń po licznych szkodach pogodowych, jakie wystąpiły w Polsce w kwartałach drugim i trzecim.

Ubezpieczyciel poinformował, że wyłączenie negatywnego wpływu tych zdarzeń na rentowność ubezpieczeń rolnych oraz pozakomunikacyjnych (447 mln zł netto na udziale własnym PZU) oznaczałoby, że zysk netto po dziewięciu miesiącach tego roku byłby na porównywalnym poziomie w ujęciu rok do roku i wyniósłby 4,11 mld zł.

„W przypadku samej powodzi w południowo-zachodniej Polsce, na koniec września PZU prognozował docelową wartość odszkodowań powodziowych na ok. 500 mln zł brutto, w tym 275 mln zł brutto na udziale własnym (pozostała część po stronie reasekuratorów)” - podał PZU w komunikacie.

„Dzięki bardzo dużej sile kapitałowej oraz dobrym programom reasekuracyjnym potrafimy sprawnie radzić sobie z tak dużymi wyzwaniami, jakimi były szkody w uprawach rolnych wiosną czy wielka powódź we wrześniu. (…). Już wypłaciliśmy naszym klientom poszkodowanym w powodzi prawie 400 mln zł zaliczek i odszkodowań” - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes PZU Artur Olech.

Dodał, że PZU wydało już decyzje w ponad 96 proc. zgłoszonych dotąd do PZU szkód powodziowych.

Wzrosły przychody z ubezpieczeń

W trzecim kwartale grupa PZU zwiększyła przychody z ubezpieczeń do 7.541 mln zł z 6.946 mln zł rok wcześniej. Przychody okazały się 2 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniosą one 7.390 mln zł. Przychody z ubezpieczeń wzrosły 9 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Po trzech kwartałach narastająco przychody brutto z ubezpieczeń grupy PZU wyniosły 21,8 mld zł i były wyższe o 1,9 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (+9,4 proc. rok do roku).

Przychody grupy PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim po trzech kwartałach 2024 r. wzrosły o 10,8 proc. rdr do 13,2 mld zł. Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR wyniosła 94,7 proc.

Najmocniej po trzech kwartałach wzrosła sprzedaż w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych - o 15,2 proc. rdr. Największą dynamikę w tej grupie produktów osiągnęły ubezpieczenia korporacyjne, gdzie po dziewięciu miesiącach przychody wzrosły o 23,3 proc., a wynik z usług ubezpieczenia zwiększył się o 4,5 proc. (do 326 mln zł) w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. PZU podało, że sprzedaż napędzały tu m.in. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i assistance.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych na koniec września utrzymano dwucyfrowy wzrost sprzedaży w segmencie autocasco – o 11 proc. rdr do blisko 3,5 mld zł. W przypadku komunikacyjnego OC przychody wzrosły w tym okresie o 4,3 proc. rdr.

Ubezpieczenia życiowe – wzrost przychodów o 7 proc.

Przychody PZU Życie na polskim rynku po trzech kwartałach wzrosły o 7 proc. rdr do blisko 6,5 mld zł. Marża operacyjna wyniosła 26,2 proc.

Ubezpieczyciel podał, że przychody z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, które odpowiadają za ponad 90 proc. przychodów PZU Życie, na koniec września wzrosły o 6,1 proc. rdr do 5,8 mld zł. PZU poinformował, że marża w tej grupie produktowej zwiększyła się do niemal 24 proc., na co wpłynął głównie spadek śmiertelności i szkodowości. W przypadku ubezpieczeń indywidualnych na życie przychody po trzech kwartałach wzrosły do 551 mln zł, czyli o 17,5 proc. rdr.

Po trzech kwartałach grupa PZU pozyskała we współpracy ze wszystkimi bankami ponad 1,5 mld zł składki ubezpieczeniowej brutto (+40,8 proc. rdr), a w samym III kwartale było to to prawie 0,6 mld zł (+47,5 proc. rdr).

Koszty usług ubezpieczenia wyniosły w III kwartale 6.812 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał kosztów na poziomie 6.438 mln zł (6 proc. powyżej konsensusu). Koszty usług ubezpieczenia wzrosły 26 proc. rdr i 11 proc. kdk.

Wynik z usług ubezpieczenia spadł rdr o 36 proc. do 693 mln zł i był o 31 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 528 mln zł.

Wynik netto z inwestycji wyniósł w trzecim kwartale 5.080 mln zł, czyli był 6 proc. powyżej konsensusu PAP Biznes na poziomie 4.806 mln zł. Wynik ten wzrósł 9 proc. rdr i 8 proc. w ujęciu kwartalnym.

Nowa strategia PZU będzie ogłoszona 2 grudnia

Kontrybucja Banku Pekao i Alior Banku do wyniku netto grupy PZU, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła po dziewięciu miesiącach 1,6 mld zł (+6,3 proc. rdr), a w samym trzecim kwartale 589 mln zł (+10,9 proc. rdr).

Na koniec III kwartału 2024 roku wartość aktywów całej grupy PZU sięgnęła blisko 494 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 27,3 mld zł. Wskaźnik Wypłacalność II jest na poziomie 233 proc., co - jak podało PZU - wyraźnie przekracza średnią dla europejskich ubezpieczycieli.

PZU podało, że nowa strategia grupy zostanie ogłoszona 2 grudnia 2024 roku. W jej ramach zostaną przedstawione plany dotyczące struktury aktywów oraz modelu operacyjnego, plany i cele w ramach działalności podstawowej oraz kierunki strategicznego rozwoju.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Miotła Tuska. Prezes GUS odwołany

Huta, reaktywacja! Polski kolos przejmuje upadły zakład

Koniec epoki w Olsztynie! Przegrali z konkurencją z Chin

»» Dr Zbigniew Kuźmiuk o rosnących problemach budżetu - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24