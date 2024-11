Kiepsko z finansami firm. Mocny zjazd zysku netto!

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień 2024 roku wyniósł 132,0 mld zł i był niższy o 28,6 proc. niż przed rokiem - podał GUS.

„Wynik finansowy netto wyniósł 132,0 mld zł i był niższy o 28,6 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 185,9 mld zł i był niższy o 37,7 mld zł od uzyskanego w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku, a strata netto wyniosła 53,9 mld zł i zwiększyła się o 15,3 mld zł w skali roku. Zysk netto wykazało 72,8 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 77,2 proc. rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 80,1 proc. przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 81,9 proc. przed rokiem)” - podał GUS.

Spadkowa tendencja w firmach przemysłowych

„W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 71,2 proc. jednostek (przed rokiem 77,1 proc.), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 80,3 proc. (wobec odpowiednio 80,5 proc. przed rokiem)” - dodano.

Przychody ogółem były niższe o 3,5 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania spadły o 2,1 proc.

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu badanych przedsiębiorstw wzrósł do 95,7 proc. z 94,3 proc. przed rokiem.

Pogarszają się wyniki w sektorze handlu

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 161,2 mld zł i był niższy o 23,0 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 1,2 mld zł i był niższy o 9,6 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano też pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 0,1 mld zł wobec 3,9 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku).

Wynik finansowy brutto wyniósł 162,2 mld zł wobec 224,1 mld zł przed rokiem.

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 5,5 proc. do 4,4 proc.; wskaźnik rentowności obrotu brutto – z 5,7 proc. do 4,3 proc., a wskaźnik rentowności obrotu netto – z 4,7 proc. do 3,5 proc.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Jak Northvolt „przepalił” miliardy

U Niemców słabo, u nas przemysł rośnie. Jak to możliwe?

Ekologiczne mrzonki Brukseli

»» Były prezes Orlenu Daniel Obajtek o dramatycznej obecnie kondycji paliwowego koncernu - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24