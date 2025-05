Ponad miliard zysku Grupy PZU

Zysk netto Grupy PZU przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 mld 760 mln zł wobec 1 mld 254 mln zł w I kwartale 2024 r., co oznacza wzrost o 506 mln zł - poinformowała spółka w opublikowanym w czwartek raporcie.

Jak podała, wynik finansowy netto Grupy PZU w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2025 r. wyniósł 3 mld 436 mln zł i był wyższy o 19 proc. od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. „Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 760 mln zł wobec 1 254 mln zł w I kwartale 2024 roku (wzrost o 506 mln zł)” - przekazała.

Wskaźnik aROE przypadający jednostce dominującej (PZU) za okres od 1 stycznia do 31 marca br. wyniósł 22,4 proc., co oznacza wzrost o 5,3 pp. wobec osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku - dodała spółka.

Zysk netto grupy PZU w pierwszym kwartale 2025 roku wzrósł 40 proc. rdr i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Przychody z ubezpieczeń wyniosły 7 mld 533 mln zł, a przychody z ubezpieczeń wzrosły 7 rdr i spadły 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty usług ubezpieczenia wyniosły 6 mld 79 mln, natomiast koszty z ubezpieczeń wzrosły 4 rdr i 4 proc. kwartalnie.

Wynik z usług ubezpieczenia wyniósł w I kwartale 1 mld 251 mln zł, czyli o 59 proc. w ujęciu rocznym i 2 proc. kwartalnie.

„Wpływ na zmianę wyniku operacyjnego Grupy PZU w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca br., w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, miały następujące elementy: wyższa rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych majątkowych – wzrost wyniku z usług ubezpieczenia zarówno w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, jak i komunikacyjnych; wzrost zysku z działalności operacyjnej w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych majątkowych, głównie w wyniku poprawy r/r wyniku z usług ubezpieczenia w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych; wyższy wynik z działalności operacyjnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych na życie, szczególnie w efekcie wzrostu wyniku z usług ubezpieczenia, jak i wyższego wyniku z inwestycji alokowanego do segmentu” - wyjaśniła spółka.

Wśród czynników tych wymieniła również m.in. wyższe wyniki w segmencie działalności bankowej, w szczególności ze względu na wzrost wyniku odsetkowego w Pekao, w efekcie wyższych wolumenów kredytowych oraz wyższej marży odsetkowej. Dodała, że efekt został częściowo skompensowany wyższymi kosztami działalności, w szczególności kosztami osobowymi oraz wyższym poziomem opłat do BFG. Wskazała też na wzrost wyniku z działalności operacyjnej w segmencie inwestycje w związku z dodatnim wpływem przejściowych różnic kursowych od instrumentów zabezpieczających portfel nieruchomości oraz wyższym wynikiem akcji notowanych, w szczególności ze względu na silniejszy wzrost indeksów giełdowych, a także na wyższy wynik w segmencie krajów bałtyckich spowodowany wyższym wynikiem z usług ubezpieczenia ze względu na rosnący poziom przychodów z ubezpieczeń, przewyższający wzrost kosztów usług ubezpieczenia.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

