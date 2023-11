Ile wydano na wsparcie wojskowe dla Ukrainy? Padła kwota

Państwa wspierające Ukrainę zadeklarowały dotąd pomoc wojskową o wartości ponad 80 mld dolarów - powiedział w środę szef Pentagonu Lloyd Austin podczas wirtualnego spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, znanej też jako grupa Ramstein. Zapowiedział, że obecnie sojusznicy są skupieni na przygotowaniach zimowych i ochronie ukraińskiej infrastruktury.

„Jestem dumny z tego, że ta historyczna gupa kontaktowa zaangażowała już ponad 80 mld dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy odkąd Kreml rozpoczął swoją nieusprawiedliwioną inwazję” - powiedział Austin podczas otwarcia wirtualnego spotkania przedstawicieli resortów obrony z ok. 50 państw.

„Nasza jedność śle jasny sygnał Putinowi, że nie może nas przeczekać, ani nas zwyciężyć w walce siły woli” - dodał. Austin docenił m.in. ogłoszony we wtorek przez szefa niemieckiego MON Borisa Pistoriusa podczas wizyty w Kijowie pakiet uzbrojenia warty 1,4 mld euro, zawierający m.in. amunicję artyleryjską i systemy obrony powietrznej Iris-T.

Czytaj też: Szef MON: Wyrzutnie HIMARS i czołgi Abrams już w Świnoujściu

Austin zwrócił też uwagę na rolę, jaką odgrywa Iran, który napędza konflikt zarówno na Ukrainie, zbrojąc Rosję, jak i w Strefie Gazy, zbrojąc Hamas.

Szef Pentagonu zaznaczył też, że obecnym priorytetem partnerów Ukrainy są przygotowania do zimowych walk i ochrony ukraińskiej infrastruktury przed rosyjskimi atakami, zachęcając państwa do dostarczania Kijowowi systemów obrony powietrznej. Ponowił przy tym wielokrotnie powtarzaną deklarację, że Stany Zjednoczone będą wspierały Ukrainę „tak długo, jak to konieczne”.

Środowe dyskusje są już siedemnastym spotkaniem grupy od kiedy została założona w kwietniu 2022 r. w amerykańskiej bazie lotniczej w Ramstein w Bawarii. Jej głównym zadaniem jest koordynowanie międzynaordowej pomocy wojskowej dla Kijowa.

Czytaj też: Kernel ze skromnym wsparciem dla ukraińskiej armii

PAP/kp