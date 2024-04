Amerykańska broń dla Ukrainy. Za 6 mld dolarów

Szef Pentagonu Lloyd Austin ogłosił, że Stany Zjednoczone kupią dla Ukrainy rakiety Patriot oraz inne rodzaje broni i sprzętu wojskowego o wartości 6 mld dolarów. To największy dotąd pakiet uzbrojenia USA dla Kijowa.

USA przekaże miliardy Ukrainie - rekordowy pakiet?

Jak oznajmił Austin na konferencji prasowej po spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, w skład pakietu wejdą pociski do ukraińskich systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS, systemy przeciwdronowe, a także „znacząca liczba amunicji artyleryjskiej i rakiet powietrze-ziemia”.

Pakiet został przyjęty w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative, polegającym na zakupie uzbrojenia dla Ukrainy od amerykańskich producentów. Oznacza to, że dostawy mogą potrwać wiele miesięcy.

Jak wynika z listy opublikowanej przez Pentagon, obok rakiet do systemów Patriot i NASAMS, znalazł się m.in. sprzęt do integracji systemów obrony powietrznej, radary wielofunkcyjne i kontrbateryjne, amunicja do systemów HIMARS i haubic kalibu 155 i 152 mm, drony Switchblade i Puma oraz sprzęt do wsparcia produkcji dronów na Ukrainie.

Wbrew wcześniejszym doniesieniom mediów, transza - o wartości dwukrotnie większej niż rekordowy dotąd pakiet - nie zawiera całych systemów Patriot, a jedynie amunicję do nich. Austin oznajmił jednak, że prowadzi obecnie z innymi krajami rozmowy w sprawie dostarczenia Ukrainie dodatkowych wyrzutni i części systemu.

Wcześniej doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział telewizji MSNBC, że systemy Patriot służą obecnie wojsku USA do ochrony własnych żołnierzy m.in. na Bliskim Wschodzie, lecz nie wykluczył podarowania tych baterii Ukrainie w przyszłości.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na Rosjan nadciąga ognisty deszcz

Szok! Koniec gry polskiej gwiazdy dla Barcy?

Oszukali ministra: Są pierwsze zatrzymania!

Ale traf! Mamy złoże uranu tuż obok planowanego reaktora