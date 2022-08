USA: nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 550 mln dolarów - poinformował w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. W skład pakietu wejdzie dodatkowa amunicja do zestawów artylerii rakietowej HIMARS oraz do artylerii 155 mm.

Kirby powiedział, że będzie to już 17. pakiet sprzętu dla Ukrainy pochodzący bezpośrednio z amerykańskich magazynów. Łączna wartość obiecanej pomocy wojskowej dla Kijowa od początku rosyjskiej inwazji to niemal 8 mld dolarów. Nie podano dotąd szczegółów pakietu poza tym, że będzie zawierał dodatkowe rakiety do zestawów HIMARS oraz amunicję artyleryjską do haubic 155mm.