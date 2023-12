2760 zł dodatku do emerytury. Potrzebne poświadczenie

W obliczu rosnących kosztów utrzymania szczególnie trudno żyje się dzisiaj polskim seniorom. Z pomocą przychodzą różnorodne możliwości i formy otrzymania wsparcia. Za dodatkową pracę zarobkową lub aktywność zawodową można otrzymać 230 zł miesięcznie, co daje w skali roku kwotę 2760 zł.

Aby otrzymywać każdego miesiąca pieniądze w formie dodatku do emerytury, należy spełnić przedstawione przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji warunki. Podstawowym wymogiem otrzymania świadczenia jest udokumentowany staż pracy w ochotniczej straży pożarnej lub ratownictwie górskim. Co więcej, staż aktywności ma ustawowo określony, minimalny okres – osobny dla kobiet i dla mężczyzn.

Staż pracy

Kobiety muszą poświadczyć w jednej z dwóch wyżej wymienionych profesji 20 lat stażu pracy, a mężczyźni 25 lat. Co ważne, w jednym i drugim przypadku nie jest wymagana jednorazowa ciągłość pracy. Tym niemniej dodatek ten nie jest przyznawany z marszu. Najpierw trzeba złożyć komplet dokumentów do Zakładu, by później, na podstawie potwierdzonego stażu pracy, móc otrzymywać 15. dnia każdego miesiąca pieniądze.

Potrzebne dokumenty

Jeżeli aktywności osoby ubiegającej się o dodatek miały miejsce przed 2011 rokiem, ustawodawca wymaga pisemnego potwierdzenia udziału w działaniach, poświadczonego przez co najmniej 3 osoby. Następnie oświadczenie świadków wymaga weryfikacji przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Chodzi o to, by sprawdzić wiarygodność składanych oświadczeń pod względem wskazywanych w nich aktywności. Jeżeli praca była wykonywana od 2012 roku, wówczas wymagane jest jedynie poświadczenie potwierdzone przez państwową straż pożarną.

Złożenie wniosku

Dokumentów nie składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lecz do miejskiej państwowej straży pożarnej lub do komendanta powiatowego, właściwego ze względu na adres zamieszkania osoby zainteresowanej. Świadczenie ratownicze wypłacane będzie dożywotnio, bez względu na wysokość otrzymywanej emerytury.