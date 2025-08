Zmowa cenowa na rynku owoców?

Nowy minister rolnictwa, Stefan Krajewski, złożył do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie w sprawie możliwej zmowiee cenowej na rynku skupu owoców – chodzi przede wszystkim o wiśnie i maliny. Jak podkreślił Krajewski, do resortu docierają sygnały od rolników o zaniżaniu cen, co może zagrażać sprawnemu funkcjonowaniu gospodarstw.

Rolnicy alarmują, że ceny skupu nie pokrywają kosztów produkcji. Do tego dochodzi zwiększony import owoców z zagranicy, co destabilizuje sytuację krajowych sadowników.

Owoce tańsze o połowę niż przed rokiem

Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że średnie ceny wiśni wynoszą obecnie złotówkę i czterdzieści dwa grosze za kilogram (w przypadku owoców do mrożenia) oraz złotówkę i osiem groszy za owoce przeznaczone do tłoczenia. To o około połowę mniej niż w minionych sezonach.

