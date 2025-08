InPost ma już więcej paczkomatów za granicą niż w Polsce

Grupa InPost ma obecnie ponad 88,6 tys. punktów OOH, z czego ponad 54,3 tys. stanowią urządzenia Paczkomat - w tym w Polsce ponad 27 tys., a na pozostałych rynkach ponad 27,3 tys., podała spółka. W całym 2025 roku Grupa planuje rozbudowę sieci o ponad 14 tys. APM na wszystkich 9 rynkach.

„Nasz model logistyczny zrewolucjonizował rynek dostaw w Polsce, dzięki czemu staliśmy się numerem jeden na rynku macierzystym. Sukces w Polsce jest fundamentem dla dalszej ekspansji międzynarodowej. W całym 2025 roku rozstawimy łącznie ponad 14 000 APM urządzeń Paczkomat na wszystkich rynkach, co obejmuje około 3000 w Polsce, 4000 we Francji i krajach Beneluksu, 4500 w Wielkiej Brytanii, 2000 na Półwyspie Iberyjskim oraz około 1000 we Włoszech. Już teraz mamy ponad 54 300 urządzeń Paczkomat w całej sieci i po raz pierwszy w historii InPost ma więcej maszyn na rynkach zagranicznych niż w Polsce! Jesteśmy dumni z pozycji wiodącej, paneuropejskiej sieci OOH i zdecydowanie nie osiadamy na laurach” - powiedział CEO Grupy InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost liderem branży we Francji oraz w pierwszej trójce w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii

Grupa InPost kontynuuje ekspansję w Europie, a z blisko 8500 maszyn Paczkomat Mondial Relay stało się liderem francuskiego rynku w swojej branży. W Wielkiej Brytanii, na rynku o największym potencjale e-commerce w Europie, InPost zajmuje obecnie trzecie miejsce wśród niezależnych operatorów logistycznych e-commerce. Niedawna inwestycja w spółkę Yodel pozwoliła InPost przyspieszyć ekspansję w Wielkiej Brytanii - Grupa natychmiast rozszerzyła swoją bazę sprzedawców do ponad 700 e-sklepów oraz zwiększyła liczbę punktów OOH z 13 do 16 tys. Na koniec lipca sieć InPost liczy już ponad 17 tys. punktów, podkreślono.

„Obecnie na Półwyspie Iberyjskim InPost jest już drugą co do wielkości siecią automatów paczkowych - ma ponad 12 000 punktów OOH, w tym ponad 3000 maszyn Paczkomat. W lipcu br. Grupa przejęła hiszpańską spółkę Sending - dostawcę usług kurierskich i fulfillment. Dzięki temu InPost Iberia znacząco zwiększyła swoje możliwości operacyjne, integrując usługi 24-godzinnej dostawy do drzwi dotychczas realizowaną przez Sending oraz rozszerzając ofertę przesyłek międzynarodowych. We Włoszech Grupa ma ponad 4 000 urządzeń Paczkomat, a łączna liczba wszystkich punktów wynosi blisko 10 000” - czytamy dalej w materiale.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Terminal kontenerowy w Gdyni - Ameryka alarmuje

Skandal! Czy deweloper zniszczy unikat polskiej historii?

Zatrważające wieści z rynku pracy. Koniec złotej ery?

»»Co nowego w gospodarce? – oglądaj Flesz Gospodarczy na antenie telewizji wPolsce24!