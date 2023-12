Przejazd A1 między Toruniem a Gdańskiem pozostanie bezpłatny

Prawo do bezpłatnego przejazdu autostradą A1 na odcinku Gdańsk-Toruń będzie przysługiwać, tak jak dotychczas, na podstawie tzw. biletu zerowego – poinformowało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury. We wtorek rząd przyjął uchwałę dotyczącą bezpłatnego przejazdu A1.

„Rada Ministrów przyjęła 19 grudnia 2023 r. na wniosek ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka uchwałę, upoważniającą go do wydania polecenia koncesjonariuszowi autostrady A1 na odcinku Gdańsk-Toruń ws. niepobierania opłat za przejazd samochodów osobowych i motocykli na tym odcinku w 2024 r.” – podał we wtorek w komunikacie resort infrastruktury.

MI dodało, że z darmowego przejazdu nie będą mogły korzystać pojazdy samochodowe „o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze” oraz pojazdy samochodowe „o dwóch osiach z przyczepami”.

„Prawo do uzyskania bezpłatnego przejazdu będzie przysługiwać, tak jak dotychczas, na podstawie tzw. biletu zerowego. Przy wjeździe na autostradę trzeba będzie pobrać bilet, a następnie wręczyć go inkasentowi na zjeździe. Kierowcy zarejestrowani w systemie AmberGO, który pozwala na identyfikację numerów rejestracyjnych bez konieczności pobrania biletu, będą podjeżdżać pod szlaban na zjeździe i po zapaleniu się zielonej lampki będą kontynuować dalszą podróż bez naliczenia opłaty za przejazd” – poinformowało ministerstwo.

W komunikacie dodano, że Rada Ministrów przyjęła także uchwałę ws. rekompensaty środków, które z tytułu zniesienia opłat nie wpłyną na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.

