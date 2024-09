Łap się za portfel! Rosną opłaty za przejazd autostradą A2

34 zł, czyli o 2 zł więcej niż do tej pory, muszą od kilku dni płacić kierowcy aut osobowych za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady A2 pomiędzy Koniem a Nowym Tomyślem (woj. wielkopolskie). To druga w tym roku podwyżka wprowadzona przez spółkę Autostrada Wielkopolska.

Za przejazd każdym z fragmentów trasy motocykliści muszą zapłacić 17 zł, czyli o złotówkę więcej niż do tej pory, a „haracz” dla kierowców samochodów osobowych wynosi 34 zł, a więc o 2 zł więcej niż dotychczas. Stawka za auta osobowe z przyczepami i za busy to 55 zł. Z kolei 84 zł zapłacą kierowcy pojazdów o trzech osiach. Prowadzący co najmniej trzyosiowe ciężarówki z przyczepami muszą wyciągnąć z portfela aż 127 zł, czyli o 9 zł więcej niż do tej pory. Z kolei przejazd pojazdów ponadnormatywnych kosztuje aż 340 zł za każde 50 km.

Skąd te ceny?

Firma Autostrada Wielkopolska (AWSA) tłumaczy podwyżki przede wszystkim „znaczącą skalą inwestycji i prac remontowych realizowanych nie tylko w 2024 roku, ale również niezbędnych do przeprowadzenia w kolejnych latach”. Na zwiększenie opłat miały też wpłynąć wysokie koszty obsługi długu czy rosnące koszty utrzymania autostrady.

Obecnie trwa rozbudowa kolejnego odcinka autostradowej obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu na liczącym 10 km fragmencie trasy między węzłami Poznań Krzesiny-Poznań Wschód. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na koniec 2025 roku.

Będzie videotolling

AWSA poinformowała także, że na odcinku na wschód od Poznania rozpoczęła budowę elektronicznego systemu poboru opłat, przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych, czyli tzw. videotollingu. Zakończenie prac ma nastąpić w 2024 roku, natomiast uruchomienie usługi planowane jest na pierwszy kwartał 2025 roku.

Autostrada Wielkopolska i Autostrada Wielkopolska II to spółki koncesyjne odpowiedzialne za budowę i eksploatację autostrady A2 na mierzącym 255 km odcinku od Świecka do Konina.

Źródło: PAP

Oprac. GS

