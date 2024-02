Pierwsza edycja studiów MBA w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika. Czy było warto?

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Akademią Kopernikańską prowadzi studia MBA „Bankowość i System Finansowy”. Program ten, dedykowany przedstawicielom kadry zarządzającej, skupia się na tematyce bankowości centralnej, ekonomii, finansów i stanowi unikalną okazję dla menedżerów pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

W marcu zakończy się pierwsza edycja studiów MBA „Bankowość i System Finansowy”, trwająca od czerwca 2023 r. Oto jak ich uczestnicy oceniają, czego doświadczyli przez minione osiem miesięcy.

Lilianna, Product Manager w banku komercyjnym: „Studia MBA „Bankowość i system finansowy” są dla mnie wyjątkowym doświadczeniem edukacyjnym i rozwojowym. Zakres wiedzy z tematu bankowości, finansów oraz ekonomii jaki poznaję w trakcie zajęć odpowiada moim oczekiwaniom oraz jest przedstawiony w sposób inspirujący.

Bartosz, pracownik banku komercyjnego: „Studia MBA „Bankowość i system finansowy” postrzegam jako unikatową na polskim rynku możliwość pozyskania merytorycznej wiedzy w zakresie przedmiotu studiów. Co w mojej opinii istotne, na szczególne wyróżnienie zasługuje międzynarodowa kadra wykładowców z wielu prestiżowych i światowej klasy uczelni, a także inni – liczni prowadzący – którzy ze względu na zajmowanie wysokich stanowisk mieli szanse współtworzyć nie tylko europejskie rynki finansowe. Wyjątkową merytorycznie wartość gwarantuje ponadto kadra banku centralnego, jako pełniącego szczególną rolę w systemie bankowym – przez co przedstawiciele NBP doskonale wpisują się tematykę studiów.

Dla Adama, dyrektora w banku komercyjnym: „Studia MBA, to „głębokie zanurzenie” w system finansowy i bankowość centralną.

Bartosz K., przedsiębiorca: „Pragnę wyrazić wdzięczność wobec wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania tych unikalnych studiów. Szczególne podziękowania kieruję do Profesora Adama Glapińskiego, Prezesa NBP, który jest inicjatorem tych działań. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji mam przyjemność zgłębiać wiedzę z zakresu bankowości i systemu finansowego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, co dostarcza unikalnej i najbardziej aktualnej wiedzy.