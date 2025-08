Zwrot na stacjach paliw: ceny benzyny w górę!

Dane z rynku hurtowego sygnalizują rosnące prawdopodobieństwo podwyżek cen paliw na stacjach, szczególnie benzyn - ocenili w piątek analitycy Refleksu. W przyszłym tygodniu jej ceny mogą wzrosnąć 3-5 gr na litrze - dodali.

Według danych Refleksu na koniec lipca, średnie ceny detaliczne na stacjach wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 5,89 zł/l, bezołowiowej 98 - 6,67 zł/l, oleju napędowego – 6,05 zł/l i autogazu – 2,71 zł/l. „To oznacza, że w przypadku wszystkich paliw średnie ceny były symbolicznie niższe niż przed tygodniem” - stwierdzili analitycy.

Benzyny drożeją na rynku hurtowym

W okresie 4-8 sierpnia eksperci Refleksu prognozują podwyżki cen benzyny (średnio 3 - 5 gr/l) oraz stabilizację cen diesla i autogazu na poziomach: benzyny Pb95- 5,93 zł/l, Pb98 - 6,70 zł/l, oleju napędowego - 6,05 zł/l autogazu – 2,71 zł/l.

W ich ocenie średnie ceny paliw na stacjach w Polsce wskazują na utrzymującą się stabilizację na rynku detalicznym. „Jednak dane z rynku hurtowego sygnalizują rosnące prawdopodobieństwo podwyżek, szczególnie w przypadku benzyn” - wskazali.

Gdzie paliwa są najdroższe, gdzie ceny są najniższe?

Dodali, że na podstawie aktualnych danych dla wszystkich województw zauważalne są wyraźne różnice w cenach detalicznych poszczególnych paliw. Ceny benzyny 95 wahają się od 5,72 zł/l (woj. pomorskie) do 6,04 zł/l (mazowieckie). Reflex wskazał, że najtańsze województwa to: pomorskie (5,72 zł), dolnośląskie (5,77 zł), śląskie i łódzkie (5,80 zł), a najdroższe województwa to mazowieckie (6,04 zł), kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie (6,01 zł) oraz świętokrzyskie (6,02 zł). „Ceny ON są generalnie wyższe niż benzyny i kształtują się w przedziale 5,92 zł (woj. pomorskie) – 6,20 zł (warmińsko-mazurskie)” - dodali analitycy. Poinformowali, że najniższe ceny występują w województwach pomorskim – 5,92 zł/l, lubuskim – 5,94 zł/l, łódzkim – 5,98 zł, a najwyższe w warmińsko-mazurskim – 6,20 zł, mazowieckim i kujawsko-pomorskim – 6,17 zł i podlaskim – 6,14 zł. Według danych Refleksu, ceny autogazu mieszczą się między 2,61 zł/l (śląskie) a 2,86 zł/l (zachodniopomorskie). „Tu najtańsze województwa to śląskie (2,61 zł), małopolskie i pomorskie (2,62 zł), warmińsko-mazurskie (2,63 zł), natomiast najdroższe województwa to zachodniopomorskie (2,86 zł), lubelskie i lubuskie (2,79 zł), mazowieckie i podlaskie (2,78 zł)” - zauważyli analitycy.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polski gigant przejął wielką firmę w Rumunii

Studnia to będzie kosztowny luksus?

Inflacja ciągle daje znać o sobie. „Powyżej prognoz”

»»Ostatni taki wywiad. Prezydent Andrzej Duda w szczerej rozmowie przed końcem kadencji – na antenie telewizji wPolsce24!