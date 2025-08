Rząd stawia finansowo szpitale „pod ścianą”

Rekomendujemy dyrektorom szpitali powiatowych, aby podpisując aneksy do umów z NFZ, dołączali oświadczenie, że robią to w przymusowej sytuacji – poinformował PAP członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Mariusz Trojanowski.

1 lipca to data ustawowego wzrostu minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Pod koniec czerwca minister zdrowia Izabela Leszczyna (w ubiegłym tygodniu zastąpiona przez Jolantę Sobierańską-Grendę) poinformowała, że na ten cel – zgodnie z wybraną przez nią rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – przeznaczone zostanie 18 mld zł.

Resort zastrzegł, że pieniądze mają też starczyć na zapłatę nadwykonań nielimitowanych i leków w programach lekowych i w chemioterapii za I kwartał 2025 r. Za przekazanie pieniędzy szpitalom odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia.

W piątek Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) wydał oficjalne stanowisko, w którym potwierdził, że po rozmowach w Ministerstwie Zdrowia rekomenduje podpisywanie aneksów do umów z NFZ (wcześniej był temu przeciwny). Umowy te są konieczne, by placówki otrzymały przewidziane w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu pieniądze na podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia.

„Na spotkaniu z członkami OZPSP przedstawiliśmy pozytywną rekomendację ws. podpisywania umów z NFZ wraz z oświadczeniem” – brzmi fragment stanowiska przesłanego w piątek PAP.

Podpisujemy aneksy z zastrzeżeniem, że zostaliśmy postawieni w przymusowej sytuacji, niezależnej od nas. NFZ stawia nas pod ścianą, ponieważ jeżeli dyrektor nie podpisze kontraktu, to nie ma prawa do wystawienia faktur. Czyli nie dostanie żadnych pieniędzy z Funduszu, nie będzie w stanie zapłacić pracownikom, nie będzie mógł uregulować żadnych należności. A to narazi go na odpowiedzialność karną – wyjaśnił Mariusz Trojanowski.

Związek przekazał dyrektorom wzór oświadczenia.

– Dokument pozwoli w przyszłości dochodzić roszczeń o wyrównanie środków adekwatnych do udzielanych przez szpitale świadczeń przed sądami i organami administracji publicznej. Jeżeli ktoś podpisuje umowę i nie robi takich zastrzeżeń, to takie prawo traci – wyjaśnił rozmówca PAP.

Warunki finansowania podwyżek mogą pogłębić problemy placówek

W ocenie zarządzających szpitalami powiatowymi tegoroczne warunki finansowania podwyżek mogą pogłębić problemy placówek.

– Otrzymaliśmy środki tylko na wynagrodzenia dla pracowników na umowie o pracę, podczas gdy w szpitalach prawie 70 proc. osób, w tym kadra wysokospecjalistyczna, pielęgniarki i technicy, pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych. I oni wszyscy też będą mieć żądania wzrostu wynagrodzeń. A my na to po prostu nie mamy pieniędzy – powiedział Mariusz Trojanowski.

Według NFZ umowy finansowe podpisało 85 proc. szpitali

NFZ przekazał w piątek PAP, że umowy podpisało 85 proc. świadczeniodawców, a w dwóch województwach – 100 proc.

– Już czwarty rok z rzędu wprowadzamy w życie rekomendację AOTMiT, która wiąże się m.in. z podwyżkami w ochronie zdrowia. Za każdym razem schemat działania jest dokładnie taki sam i zarząd OZPSP doskonale to wie. Wejście w życie rekomendacji AOTMiT dla szpitali jest możliwe tylko przez podpisanie aneksów do umów. Tak mówią przepisy, a samo podpisanie aneksu – czynność de facto techniczna – otwiera drogę do wypłaty przez NFZ wyższych środków – powiedział PAP dyrektor Biura Komunikacji Społecznej NFZ Paweł Florek.

Dodał, że prezesi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz NFZ kilkukrotnie spotykali się z liderami OZPSP.

– Podczas tych spotkań szczegółowo omawiano proces wdrożenia rekomendacji. Przypomnę, że po konsultacjach ze środowiskiem szpitali powiatowych w rekomendacji znalazły się specjalne środki właśnie dla tych placówek. Chodzi o ponad 1 mld zł. Postępujemy więc zgodnie z dobrze znanymi regułami. Wyliczenia dotyczące wyższych środków dla szpitali przygotowała AOTMiT, bazując na danych z niemal 96 proc. szpitali. Jako Fundusz wprowadzamy je w życie przez podpisywanie aneksów. Po zatwierdzeniu aneksu w kolejnym kroku czekamy na rachunki ze szpitali. Uregulujemy je w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych. Jesteśmy do tego przygotowani – wyjaśnił Florek.

Anita Karwowska (PAP), sek

