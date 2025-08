Wstrząs na rynkach! Źródłem niepokoju gospodarka USA

Popołudniowe, dużo słabsze od oczekiwań dane z rynku pracy USA spowodowały skokowe osłabienie dolara oraz dwucyfrowy spadek rentowności amerykańskich obligacji. Złoty umocnił się wobec euro o ok. 0,1 proc., a wobec dolara o ok. 1,3 proc. Rentowności SPW poszły w dół. Zdaniem ekonomistów, wzrosły obawy o stan amerykańskiej gospodarki i inwestorzy liczą na obniżki stóp proc. przez Fed we wrześniu.

Ok. godz. 16.30 EUR/PLN spada o 0,1 proc. do 4,2703. USD/PLN idzie w dół o 1,34 proc. do 3,6918. EUR/USD zwyżkuje o 1,26 proc. do 1,1567.

Rentowność polskich obligacji 2-letnich spada o 6 pb. do 4,3 proc., 5-letnich zniżkuje o 6 pb. do 4,84 proc., a 10-letnich idzie w dół o 6 pb. do 5,41 proc. Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich obligacji 10-letnich spada o 14 pb., a niemieckich zniżkuje o 4 pb.

„Rano rynki finansowe koncentrowały się na ogłoszonym wczoraj przez prezydenta Trumpa rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym ceł. Podwyższenie ceł nie jest dobrą wiadomością ani dla Stanów Zjednoczonych, ani dla reszty świata więc podpisanie tego rozporządzenia rynków nie ucieszyło. Mieliśmy od samego rana spadki na giełdach. W drugiej części dnia cała uwaga skupiła się na danych ze Stanów Zjednoczonych dotyczących rynku pracy, ponieważ okazały się dużo słabsze od oczekiwań. Niektórzy określają je jako dramatyczne” - powiedziała PAP Biznes Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Słabszy jest nie tylko odczyt lipcowy, ale też nastąpiła mocna rewizja w przypadku poprzedniego miesiąca.

Dane z lipca mogą sugerować, że gospodarka amerykańska na początku trzeciego kwartału nie ma się już tak dobrze, jak pokazywały to dane za drugi kwartał. Mieliśmy odbicie PKB w drugim kwartale i wzrost gospodarczy był powyżej oczekiwań. Teraz gwałtownie wzrosły obawy o stan gospodarki amerykańskiej. W związku z tym bardzo silnie wzrosły też oczekiwania co do obniżek stóp procentowych w Stanach” - dodała Monika Kurtek.

Amerykański Departament Pracy podał, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lipcu o 73 tys. Oczekiwano zwyżki o 104 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 14 tys., po korekcie z 147 tys. Dwumiesięczna korekta payrolls wyniosła -248 tys.

Po publikacji dolar skokowo osłabił się z ok. 1,14/EUR do 1,157. Rentowności obligacji amerykańskich zanotowały dwucyfrowe spadki.

„To, co się wydarzyło w Stanach, pociągnęło za sobą inne rynki. Giełdy jeszcze pogłębiły spadki, bo perspektywa dla gospodarki amerykańskiej bardzo się pogorszyła. Bardzo mocno zyskuje też złoto i trochę w mniejszym stopniu, srebro. To są dwa surowce, które zyskują, kiedy rośnie niepewność i awersja do ryzyka” - dodała.

Po osłabieniu dolara, nastąpiło umocnienie walut naszego regionu. Duże spadki rentowności w Stanach pociągnęły za sobą inne rynki, w tym niemieckie Bundy oraz krajowe SPW.

„Dane ze Stanów Zjednoczonych zmieniły obraz sytuacji. Myślę, że rynki dosyć długo przy tych danych się zatrzymają. W przyszłym tygodniu w kalendarzach nie ma istotnych publikacji, więc bardzo mocno będą śledzone aktualne wypowiedzi członków Fedu. Oczekiwania na obniżkę stóp już we wrześniu bardzo mocno wzrosły i rynki będą szukały potwierdzenia swoich oczekiwań” - dodała.

Jej zdaniem, nie można wykluczyć odreagowania tak silnej reakcji, na przykład w poniedziałek.

„Jeżeli chodzi o polskie aktywa, w szczególności notowania złotego czy rentowności obligacji, to w najbliższym czasie głównym czynnikiem kształtującym sytuację na tych rynkach będzie to, co będzie się działo na eurodolarze i na rynku obligacji amerykańskich” - powiedziała Monika Kurtek.

