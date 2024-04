Elektrownia jądrowa – pierwszy kamień milowy

W ramach umowy na projektowanie (ESC) podpisanej przez Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) z konsorcjum Westinghouse i Bechtel, firma Bechtel Polska rozpoczyna pogłębione badania geologiczne w lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w pomorskiej gminie Choczewo, podał PEJ. Badania rozpoczną się w maju i potrwają do końca roku.

Rozpoczęcie badań geologicznych przez firmę Bechtel to jeden z ważniejszych kamieni milowych podpisanej we wrześniu 2023 roku umowy na projektowanie elektrowni, podkreślono. Celem jest uszczegółowienie przeprowadzonego dotychczas rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych terenu. Prace obejmą obszar o powierzchni ok. 30 ha. W ich ramach wykonanych zostanie ok. 220 punktów badawczych o głębokości od 20 do 210 m.

„Projekt budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej nabiera tempa. Do tej pory prace wykonywane przez stronę amerykańską ograniczały się głównie do kwestii przygotowawczych i analitycznych realizowanych w siedzibie firmy. Teraz firma Bechtel rozpoczyna prace geologiczne w terenie, w lokalizacji ‘Lubiatowo-Kopalino’. Przed nami więc bardzo ważny i pełen wyzwań czas związany z projektowaniem i budową pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju” - powiedział członek zarządu, p.o. prezesa PEJ Leszek Juchniewicz, cytowany w komunikacie.

Wyniki badań, które będą prowadzone od maja do końca roku, zostaną wykorzystane do zaprojektowania obiektu (w szczególności głównych obiektów budowlanych, tj. trzech jądrowych bloków energetycznych, basenu napływowego i kanałów wody chłodzącej oraz kanału zrzutowego wód pochłodniczych) oraz do przygotowania raportu lokalizacyjnego będącego podstawą do uzyskania zezwolenia na budowę wydawanego przez PAA.

Wykonawcą prac geologicznych będzie firma P.S.D. z siedzibą w Słupsku, z którą Bechtel podpisał umowę na początku kwietnia.

»» O kontraktach polskich firm na budowę elektrowni atomowej czytaj tutaj:

Pierwsze trzy polskie firmy z kontraktami „atomowymi”

Wskazano siedem polskich firm do budowy polskiego atomu

„Cieszymy się, że rozpoczynamy kolejny etap przygotowań do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. To strategiczna dla kraju inwestycja i musi zostać wykonana z zachowaniem najwyższych standardów. W pełni popieramy dążenia Polski do dekarbonizacji i niezależności energetycznej i mamy nadzieję, że nawiązując współpracę z lokalnymi dostawcami, przyczynimy się do osiągnięcia tych celów” - dodał prezes linii biznesowej Nuclear, Security & Environmental w Bechtel John Howanitz.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

ISBnews, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Specsłużby docenione przez Tuska. Będą ekstra podwyżki

Komedia! Jak odwołano i przywrócono ocieplenie klimatu

Nadchodzi paraliż w lasach. Zieloni dostaną prawo weta

Przemysł drzewny. Wiele firm na skraju bankructwa