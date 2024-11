Atomowe zamówienie w polskich firmach

Westinghouse, które wraz z Bechtelem ma zbudować pierwszą polską elektrownię jądrową złożyło pierwsze zamówienia w polskich firmach. Jak poinformowała w piątek firma, chodzi o dokumentację modeli elementów reaktora AP1000 i ewentualną ich produkcję.

Zamówienia trafiły do Mostostalu Kielce, Mostostalu Kraków, ZKS Ferrum, Famak Kluczbork, oraz do spółek Grupy Przemysłowej Baltic: Energomontaż-Północ Gdynia i Baltic Operator. W najbliższym czasie planowane jest złożenie zamówienia w Mostostalu Siedlce, należącym do grupy Polimex Mostostal.

Przygotowanie dokumentacji do modułów reaktora

Jak wyjaśniło Westinghouse, przedmiotem zamówień jest przygotowanie dokumentacji dla wykonania modeli elementów stanowiących część modułów strukturalnych reaktora AP1000 i ewentualnie wyprodukowanie tych modeli w celu sprawdzenia jakości wykonania. Zakres zamówień obejmuje też prace nad zapewnieniem standardów jakości, w tym wdrożenia zasad kultury bezpieczeństwa jądrowego.

Wybór firm, zakończony w kwietniu 2024 r., był prowadzony w sposób przejrzysty i konkurencyjny, z uwzględnieniem wymagań dotyczących jakości wyposażenia wyspy jądrowej - poinformowała amerykańska firma.

„Westinghouse jest zaangażowane w rozwój polskiego łańcucha dostaw w oparciu o firmy z szerokim doświadczeniem, wspierając w ten sposób ważny i istotny projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce, a także inne projekty w Europie i na całym świecie” – powiedział prezes Westinghouse Energy Systems Dan Lipman, cytowany w komunikacie firmy.

„Zależy nam na tym, by udział krajowych firm w łańcuchu dostaw dla naszego projektu, był jak największy, dlatego cieszę się, że nasi amerykańscy partnerzy wsłuchują się w nasze rekomendacje i dążą do maksymalizowania tzw. local content” – dodał wiceprezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Piotr Piela. Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka PEJ jest inwestorem i przyszłym operatorem elektrowni jądrowej.

Obecna wersja Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) z 2020 r. zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW. Jako partnera dla pierwszej elektrowni poprzedni rząd wskazał konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Elektrownia ma się składać z trzech bloków z reaktorami Westinghouse AP1000. Zgodnie z ostatnimi deklaracjami przedstawicieli rządu, wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego pod pierwszy reaktor w Lubiatowie ma nastąpić w 2028 r., a wykonawcy deklarują, że od tego momentu potrzebują siedmiu lat na zakończenie budowy pierwszego bloku.

PAP, sek

