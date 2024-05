Spółki chcą wydzielenia aktywów węglowych

Szefowie PGE, Taurona i Enei zadeklarowali chęć wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. Minister przemysłu Marzena Czarnecka potwierdziła, że Skarb Państwa też jest tym zainteresowany.

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach w panelu poświęconym energetyce uczestniczyli m.in. prezes PGE Dariusz Marzec, prezes Taurona Grzegorz Lot i prezes Enei Grzegorz Kinelski.

Minister przemysłu Marzena Czarnecka potwierdziła w czasie dyskusji, że Skarb Państwa jest zainteresowany wydzieleniem wytwórczych aktywów węglowych z grup energetycznych. Zasygnalizowała też, że realna perspektywa uruchomienia pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w Polsce to 2040 r. (oficjalne plany poprzedniego rządu zakładały 2033 r.).

Transformacja energetyczna polskiej gospodarki i gospodarki europejskiej to proces rozłożony na dekady. Za jakiś czas - dyskutujemy jaki - podstawę tego systemu energetycznego będą stanowiły wielkoskalowe elektrownie jądrowe, wielkoskalowe elektrownie wiatrowe morskie. Do tego czasu trzeba jakoś dojechać, w sensie bezpieczeństwa energetycznego - mówił Marzec.

Zwrócił uwagę na rolę energetyki węglowej. Podkreślił, że aktywa te mają kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania systemu i doprowadzenia go do momentu, kiedy będzie gotowy na całkowitą dekarbonizację. Pytany, kiedy proces wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych mógłby się rozpocząć, szef PGE odpowiedział, że „na pewno w tym roku”. Zaznaczył, że jego zdaniem jest to wykonalne, celowe i konieczne, aby w przyszłym roku ten proces się zakończył.

Prezes Taurona Grzegorz Lot zaznaczył, że transformacja energetyki już się zaczęła i toczy się, a w 2050 r. 100 proc. odbiorców będzie kupowało zieloną energię.

Jeżeli do tego nie doprowadzimy, to doprowadzimy do ogromnych problemów gospodarki, bo jeżeli nie przygotujemy infrastruktury elektroenergetycznej - mówię o dystrybucji, o zielonym cieple, o odpowiedniej mocy zielonej energii - to nie ma szans, żeby zaprosić inwestorów do Polski, żeby budowali swoje fabryki, bo jeżeli tego nie zrobią, to nie uzyskają z tego certyfikatu ESG i nie ma możliwości eksportu swoich produktów na rynki europejskie czy amerykański - przestrzegł Lot.

Prezes Kinelski potwierdził, że Enea chce uczestniczyć w transformacji. Wskazał, że także ten koncern chciałby w tym roku podjąć decyzję w tej sprawie: „czy to wydzielenie będzie tak wyglądało, że będzie to przeniesienie odpowiedzialności do osób, które widzą z góry i są odpowiedzialne za całokształt bezpieczeństwa energetycznego w kraju i myślę, że to jest rozsądne jedno z rozwiązań, czy będą jakieś pośrednie etapy”.

