Akcje banków na giełdzie mocno zniżkują

Główne indeksy GPW spadają, przy czym najsłabszy jest WIG20. Allegro pozostaje jednym z liderów spadków wśród blue chipów, jednak zdaniem analityków, obniżka kursu jak na razie nie zmieniła obrazu technicznego wykresu spółki. Wśród najsłabszych w indeksie są Pekao i PKO BP, spółki te w skali całego tygodnia straciły na wartości 7-9 proc.

Ok. godz. 15.30 WIG20 spada o 1,6 proc. do 2.691 pkt., a WIG idzie w dół o 1,2 proc. do 99.010 pkt. mWIG40 zniżkuje o 0,4 proc. do 7.610 pkt., a sWIG80 traci 0,2 proc. i wynosi 28.180 pkt.

Indeksy zniżkują, rynkowi ciążą banki

W tym tygodniu główne indeksy warszawskiej giełdy zanotowały wzrosty tylko jeden raz, w środę. Tego dnia większość z nich poszła w górę o ok. 1,4 proc., a jedynie sWIG80 zyskał 0,72 proc.

W pozostałe dni tego tygodnia główne indeksy spadły. Gdyby zakończyły piątkowe notowania na obecnych poziomach, łącznie w całym tygodniu WIG20 spadłby o ok. 3 proc., a WIG o ok. 2,5 proc., mWIG40 obniżyłby się o ok. 2 proc., a sWIG80 poszedłby w dół o ok. 1,5 proc.

Podobnie jak w czwartek, także w piątek rynkowi ciążą banki. Te, które notowane są w WIG20, spadają o co najmniej 1 proc. Najsłabsze są Santander, Pekao i PKO BP, które tracą po ok. 3 proc. mBank i Alior idą w dół o ok. 1-1,3 proc.

Indeks WIG Banki spada o 2,6 proc. i wynosi 15.189 pkt. Obroty na akcjach spółek grupowanych w tym indeksie wynoszą 882,5 mln zł, podczas gdy w przypadku indeksu WIG jest to 2,04 mld zł.

Lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że w poniedziałek odbędzie się spotkanie, na którym premier Donald Tusk przedstawi koalicjantom szkic swojego expose i wspólnie będą nad nim pracować. Mówiąc o kwestiach programowych powiedział, że jego zdaniem jednym z postulatów, który może pokazać ludziom, że rząd jest po ich stronie, jest wprowadzenie tzw. windall tax, czyli podatku od nadmiarowych zysków. „Banki i tak zarabiają krocie przy tych stopach procentowych i marżach” - powiedział.

Od poniedziałku do czwartku zarówno Pekao, jak i PKO BP zanotowały jeden raz spadek o ponad 3 proc. Łącznie od początku tygodnia do piątkowego popołudnia papiery Pekao straciły na wartości ok. 7,7 proc., a PKO BP poszły w dół o ponad 9 proc.

»» Komentarze, opinie, prognozy wokół decyzji EBC czytaj tutaj:

Politycy 2050 uderzają w sektor bankowy!

Nowy podatek dla banków? ZBP: „pomysł wysoce nietrafiony”

Kurs Allegro także mocno spada

W piątek jednym z liderów spadków wśród blue chipów jest Allegro. Akcje spółki tanieją o ponad 4 proc. do 33,77 zł.

Jak poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na dokument ofertowy, cena sprzedaży 55 mln akcji Allegro w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu została ustalona na 33 zł za sztukę. Bloomberg podał, że akcje Allegro w ABB sprzedawane były przez Cidinan Sarl, Permira VI Investment. Stanowią one około 5,2 proc. kapitału spółki.

Zdaniem analityków BM mBanku, piątkowy spadek kursu Allegro jak na razie nie zmienił obrazu technicznego wykresu spółki.

„Kolejne ABB na akcjach Allegro i spory wstrząs dla akcjonariuszy. Jednakże na wykresie tygodniowym ‘nic się nie stało’. Kanał obowiązuje, formacje świecowe jeszcze sprzyjają bykom, a maksimum z tego tygodnia wypadło najwyżej od października 2024 r. (…) Sygnałem ostrzegawczym dla byków byłoby zamknięcie dzisiejszej sesji poniżej 32,9 zł. Wówczas ceny wróciłyby poniżej ruchome wsparcie, wcześniejszy opór czyli średnią dwustutygodniową” - napisali analitycy BM mBanku w komentarzu.

„W średnim terminie popyt kontroluje notowania. ABB popsuło nastroje, ale w poprzednich przypadkach wyprzedaż akcji przez głównych udziałowców jedynie na krótko zatrzymała zwyżkę. Problemem może okazać się słabość szerokiego rynku. Zmiana trendu po wyborach jest jednym ze scenariuszy. Jednakże jak na razie kluczowe wsparcia trzymają. Zarówno na Allegro jak i WIG-u” - dodali.

Kurs Allegro w tym tygodniu zanotował dwie zwyżki, a licząc od początku poniedziałkowej sesji do piątkowego popołudnia stracił na wartości ok. 2,3 proc.

Spółki energetyczne mają się nieźle

Po południu wśród blue chipów najlepiej radzi sobie PGE, które rano spadało o ok. 1,6 proc. Obecnie spółka rośnie o 2 proc. Enea i Tauron nadal spadają, jednak skala zniżki zmniejszyła się wobec porannych poziomów.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki pozostawił bez zmian stawki opłaty mocowej dla wszystkich grup odbiorców na II połowę 2025 r.

Analityk Citi Piotr Dzięciołowski podniósł rekomendacje dla akcji PGE do „neutralnie” ze „sprzedaj” i dla akcji Enei do „kupuj” z „neutralnie”.

Rozpędzone akcje CD Projekt

CD Projekt zyskuje 1,6 proc. Akcje spółki przez pierwsze dwie i pół godziny zniżkowały, ale ok. 11.30 znalazły się na plusie.

CD Projekt na trzech poprzednich sesjach łącznie wzrosło o niemal 17 proc. Natomiast od poniedziałku do piątkowego popołudnia papiery spółki zyskały na wartości ponad 18 proc.

Lekko rośnie LPP. Spółka na osiem poprzednich sesji zanotowała tylko jedną zwyżkę, w efekcie od 27 maja do czwartkowego zamknięcia kurs spółki obniżył się o ok. 8,4 proc.

PAP Biznes, sek

