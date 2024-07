Zamknięto izbę przyjęć: Fatalna sytuacja

Dyrekcja szpitala zmuszona jest ograniczyć liczbę łóżek w oddziałach neurologii, zakaźnym, dermatologii oraz interny (w Zdunowie), aby wzmocnić skład personelu na SOR-ach – przekazał rzecznik prasowy SPWSZ w Szczecinie Tomasz Owsik-Kozłowski. Decyzja związana jest z zamknięciem izby przyjęć w 109. Szpitalu Wojskowym.

W związku z zamknięciem izby przyjęć w 109. Szpitalu Wojskowym, dyrekcja szpitala wojewódzkiego poinformowała, że zmuszona jest do pilnego ograniczenia liczby łóżek w części oddziałów i oddelegowania personelu do wzmocnienia zespołów szpitalnych oddziałów ratunkowych i oddziałów ściśle z SOR-ami współpracujących.

Braki kadrowe

To jedyny sposób, by ad hoc zabezpieczyć dodatkowe osoby zgłaszające się do szpitala w trybie nagłym, przewożone przez zespoły ratownictwa medycznego i transportowane śmigłowcami LPR – przekazał rzecznik prasowy Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie Tomasz Owsik-Kozłowski.

Szpital poinformował też, że w kontekście m.in. braków kadrowych, licznych nadgodzin i sprzeciwie personelu wobec „pracy ponad siły”, a także wzmożonym ruchem turystycznym i zbliżającymi się imprezami masowymi, jedynym rozwiązaniem, które zabezpieczy pacjentów, jest wzmocnienie SOR-ów personelem przekierowanym z innych oddziałów.

Ratowanie sytuacji

Aby taki ruch był możliwy, dyrekcja szpitala zmuszona jest ograniczyć liczbę łóżek w oddziałach neurologii, zakaźnym, dermatologii oraz interny (w Zdunowie) – dodał Owsik-Kozłowski.

O decyzji dyrekcji szpitala został poinformowany Wojewoda Zachodniopomorski oraz Zachodniopomorski Oddział NFZ. Spotkanie w tej sprawie ma się odbyć 8 lipca.

Po unormowaniu sytuacji, a więc po ponownym otwarciu izby przyjęć w 109. Szpitalu Wojskowym, liczba miejsc we wspomnianych oddziałach SPWSZ wróci do stanu wyjściowego. W dokumentach, które otrzymał NFZ, podano, że izba przyjęć w 109. Szpitalu Wojskowym będzie wyłączona do 30 września br.

Największe szczecińskie szpitale każdego miesiąca „obsługują” na SOR-ach nawet ponad 4 tysiące osób. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej w tym roku rejestruje miesięcznie na SOR ponad 3700 dorosłych pacjentów i 1500 dzieci.

Wojewódzki Szpital Zespolony ma dwa szpitalne oddziały ratunkowe; przy ul. Arkońskiej od początku roku udzielono pomocy ponad 20 tys. osób, w Zdunowie – 9 tysiącom. Ok. 70 procent pacjentów po opatrzeniu w SOR nie wymagało dalszej hospitalizacji.

Izba przyjęć w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie od lipca jest nieczynna. Jak poinformował komendant szpitala płk Krzysztof Jurkowski, pomieszczenia wymagają prac remontowo-konserwacyjnych. Przyjęcia planowe, na oddziały, odbywają się normalnie.

Przez cały ten okres pacjenci, którzy wymagają pilnej pomocy medycznej proszeni są o kierowanie się do innych izb przyjęć czy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w innych szpitalach – informował komendant.

W maju br. na izbę przyjęć szpitala wojskowego trafiło 900 pacjentów ambulatoryjnych. To oznacza, że co najmniej kilkuset pacjentów miesięcznie, będzie musiało szukać pomocy w innych placówkach, m.in. w pobliskim Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.