Nowe rekordy w USA pomimo neutralnego CPI

Rynki europejskie rozpoczynały wtorkową sesję na plusach i w większości przypadków zdołały je utrzymać do końca dnia, choć spora część z nich przynajmniej przejściowo znalazła się pod kreską w godzinach popołudniowych. Najważniejsza publikacja dnia, amerykańskie CPI okazała się zbieżna z oczekiwaniami – wskaźnik wzrósł o 0,2 proc. m/m, a inflacji bazowej o 0,3 proc. m/m. Dynamika roczna CPI utrzymała się na poziomie 2,7 proc. r/r (prognozy: 2,8 proc. r/r), ale inflacji bazowej wzrosła do 3,1 proc. r/r (prognozy: 3,0 proc. r/r). Rynek dość długo wahał się, jak interpretować dane, w których główny odczyt determinowały zaskakująco niskie wskazania dla cen energii i żywności, które powinny być drugorzędne z perspektywy FOMC, a ceny usług okazały się nieco wyższe od prognoz. Finalnie wydaje się, że wygrała retoryka, iż kluczowe w publikacji są niższe od oczekiwań wzrosty cen towarów z kategorii, na które wyraźny wpływ miały mieć cła. Przykładowo, ceny odzieży nie wzrosły niemal w ogóle, a urządzeń AGD wręcz spadły o 0,9 proc. m/m. Jeszcze przed zakończeniem sesji europejskiej przewagę zyskały na rynkach byki, a było to tylko preludium do tego, co dalej pokazał rynek amerykański. Spośród głównych indeksów po naszej stronie Atlantyku jedynie DAX zamknął się spadkiem o 0,23 proc., wywołanym przez przecenę SAP o 6,96 proc. - wyprzedaż nie miała wyraźnego pretekstu, wpisując się w szeroką słabość „tradycyjnych” spółek software’owych, o które rosną obawy związane z rozwojem AI. Najsilniejsze spośród głównych indeksów FTSE MiB zyskało 0,85 proc..

WIG20 wzrósł wczoraj o 0,66 proc., a mWIG40 i sWIG80 po 0,22 proc.. 1,89 proc. zyskiwał Orlen, zwyżką o 4,42 proc. PGE wymazało straty z poniedziałku. Nieźle zachowywały się banki, drożejące koszykowo o 0,65 proc.. Tabelę zamykały CD Projekt (-1,29 proc.) i CCC (-2,89 proc.). Wśród średnich spółek zdecydowanie największą pozytywną kontrybucję wnosił Tauron (+4,19 proc.), a negatywną Asseco (-3,58 proc.).

S&P500 i NASDAQ wzrosły o 1,13 proc. oraz 1,39 proc., w dobrym stylu wyznaczając nowe rekordy. Na minusie nie znalazł się ani jeden sektor, najsilniej rosła technologia (+1,41 proc.) i spółki finansowe (+1,23 proc.). Wśród kluczowych spółek wyróżniały się Meta (+3,15 proc.) i Broadcom (+2,94 proc.), jedyną spadkową był zamykający obecnie top10 Walmart (-0,30 proc.).

W Azji potężne wzrosty notuje dziś zarówno Nikkei (+1,6 proc.), jak i Hang Seng (+1,9 proc.). Na półtorej godziny przed startem handlu w Europie wątpliwości co do wzrostowego otwarcia na GPW i innych rynkach kontynentu są niewielkie, kontrakty futures na główne indeksy zagraniczne sugerują, że zwyżki mogą przekraczać 0,5 proc.. Kluczowymi publikacjami będą dzisiaj amerykańskie PPI i tygodniowe statystyki wniosków o zasiłek w USA. W centrum uwagi w Warszawie będzie dziś PKO BP, które zaprezentowało wyniki powyżej prognoz.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

