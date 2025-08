Obiecali ulgę? Dołożyli kolejny podatek. Cała PO!

Według ministra finansów w przypadku zgromadzenia na OKI aktywów powyżej 100 tys. zł od tej nadwyżki w ujęciu średniorocznym będzie pobierany podatek w wysokości 0,8-0,9 proc. wartości inwestycji, a więc przy tej okazji zostanie wprowadzony kolejny podatek o charakterze majątkowym - pisze ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl

Wczoraj minister finansów Andrzej Domański poinformował, że wprawdzie podatek Belki zostaje bez żadnych zmian, ale rząd za rok, bowiem od połowy roku 2026 zaproponuje wprowadzenie tzw. Osobistego Konta Inwestycyjnego (OKI), które zapewni możliwość oszczędzania i inwestowania bez podatku od zysków kapitałowych, ale tylko do kwoty do 100 tys. zł, przy czym jeżeli chodzi o oszczędności w postaci lokat albo obligacji oszczędnościowych tylko do kwoty 25 tys. zł - wskazuje poseł PiS.

Zapowiedź kolejnego podatku

Jednocześnie w przypadku zgromadzenia na OKI aktywów powyżej 100 tys. zł od tej nadwyżki w ujęciu średniorocznym będzie pobierany podatek w wysokości 0,8-0,9 proc. wartości inwestycji, a więc przy tej okazji zostanie wprowadzony kolejny podatek o charakterze majątkowym.

Jak zapowiedział minister Domański, ponieważ to rozwiązanie wymaga jeszcze wielu symulacji i prac informatycznych, to jego zdaniem realnym terminem jego wprowadzenia jest II połowa 2026, przy czym roczny koszt dla budżetu jest szacowany na 300 mln rocznie - kontynuuje autor komentarza.

W sytuacji, kiedy podatek Belki przyniósł budżetowi w 2024 roku aż 10,6 mld zł wpływów, uszczuplenie ich o ok. 300 mln oznacza, że to nowe rozwiązanie tak naprawdę przyniesie tylko symboliczną ulgę oszczędzającym bądź inwestującym. Oznacza to tak naprawdę, że kolejna obietnica podatkowa Platformy w ten sposób będzie wręcz ostentacyjnie złamana, bowiem w programie „100 konkretów na 100 dni rządzenia” znalazł się zapis mówiący „o zniesieniu podatku Belki od podatku Belki od oszczędności, inwestycji, w tym także tych na GPW do kwoty 100 tys. zł lokowanych na okres dłuższy niż 1 rok” - podkreśla dr Zbigniew Kuźmiuk.

»» Cały komentarz dr. Zbigniewa Kuźmiuka na portalu wPolityce.pl w publikacji Złamana kolejna obietnica podatkowa Platformy, podatek Belki zostaje. Równie ostentacyjnie nie wprowadzono kwoty wolnej

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

OKI na pół gwizdka

Umowa z Mercosur już nie do uniknięcia?

Coraz powszechniejsze. „Kupione badania naukowe”

»»Czy Unia Europejska chce sięgnąć po oszczędności Polaków? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!