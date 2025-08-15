Otwarta furtka do cięcia stóp w Polsce

Inflacja w Polsce za lipiec na poziomie 3,1 proc.. Czy to oznacza większy ruch na stopach we wrześniu? Wysyp danych z brytyjskiej gospodarki, niemal wszystkie z pozytywnym akcentem. Piątkowe spotkanie Trump-Putin ważne dla rynku ropy naftowej, ale i dla złotego.

Inflacja w Polsce w końcu w celu

Niespodzianki nie było, a dynamika cen mierzona wskaźnikiem CPI utrzymała się na poziomie wstępnych szacunków, czyli 3,1 proc. To znacznie niższa wartość niż w czerwcu (4,1 proc.). W końcu więc poziom inflacji znalazł się w celu inflacyjnym, który wynosi 2,5 proc. +/- 1 proc. W teorii taki wynik otwiera szeroko drzwi do kontynuacji obniżek przez RPP. Coraz szersze grono analityków oczekuje więc, że we wrześniu może pojawić się głębszy ruch, czyli obniżka o 50 pkt bazowych. Do końca roku rynek zakłada zejście do poziomu 4 proc. na stopie procentowej, co nie jest niemożliwe, tym bardziej jeśli inflacja utrzyma się w ryzach. Nie jest to informacja dobra dla PLN, który może być pod presją podażową do końca roku.

Dobre wieści dla Banku Anglii

W czwartek w kalendarzu spora dawka danych makro z brytyjskiej gospodarki. Trzeba przyznać, że wypadły one zaskakująco dobrze. Wartość PKB za czerwiec wyniosła 0,4 proc., przy prognozie 0,2 proc.. Pozytywnie wypadła też produkcja przemysłowa za czerwiec, która zakotwiczyła na poziomie 0,7 proc. i znacznie przekroczyła oczekiwania analityków (0,3 proc.). Funt w relacji do większości głównych walut zyskuje dzisiaj na wartości, z wyjątkiem jena japońskiego, który jest dzisiaj najmocniejszą walutą w koszyku G10. Poprawa wskaźników gospodarczych może skłonić Bank Anglii do wstrzymania się z obniżkami stóp. Tym bardziej że już poprzednie posiedzenie zakończyło się na ostrzu noża – minimalną większością głosów koszt pieniądza został zmniejszony o 25 pkt bazowych.

Jedno spotkanie – lawina zmienności?

W piątek czeka nas ważne spotkanie na najwyższym szczeblu między Trumpem i Putinem, a głównym tematem będzie wojna w Ukrainie. Jak wspominaliśmy już w tym tygodniu, oczekiwania nie są duże, a jednak decyzje, które mogą tam zapaść wywołają zamieszanie, choćby na notowaniach ropy naftowej. Brak zapowiedzi zaostrzenia sankcji lub wprowadzenia nowych ceł na rosyjskie produkty ropopochodne może sprzyjać spadkom cen tego surowca. Również na złocie możemy oczekiwać reakcji rynków. Jeśli zmniejszy się napięcie geopolityczne, inwestorzy wrócą do kupowania ryzykownych aktywów, a złoto takowym nie jest. Dla złotego ewentualne zakończenie konfliktu to dobra informacja, bo oznacza zniknięcie potencjalnego ryzyka eskalacji konfliktu. Dzisiaj w kalendarzu jeszcze odczyt PPI z USA, a także liczba nowych zasiłków dla bezrobotnych, również z tego zakątka świata.

Krzysztof Pawlak, analityk walutowy Walutomat.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje