Kiedy RPP znów obniży stopy procentowe? Zaskakujący typ

Rada Polityki Pieniężnej może wstrzymać się z cięciami stóp procentowych do listopada br. i po zapoznaniu się z nową projekcją NBP dokona obniżki o 25 pb, prognozują ekonomiści Credit Agricole Bank Polska. Ich zdaniem, argumentem za przerwą w luzowaniu polityki pieniężnej jest podwyższona inflacja bazowa (bez cen żywności i energii), kształt budżetu na 2026 r. oraz wysokie prawdopodobieństwo tego, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o zamrożeniu cen energii do końca br.

„Uważamy, że perspektywa kształtowania się inflacji w dopuszczalnym przedziale odchyleń od celu inflacyjnego będzie stanowić argument dla RPP za dalszym łagodzeniem polityki pieniężnej w tym roku. Oczekujemy jednak, że ze względu na niepewność dotyczącą kształtu polityki fiskalnej w 2026 r. oraz podwyższony poziom inflacji bazowej Rada wstrzyma się z dalszym łagodzeniem polityki pieniężnej do listopada br., kiedy to - po zapoznaniu się z wynikami listopadowej projekcji - ponownie obniży stopy procentowe o 25 pb. Dodatkowym argumentem na rzecz wstrzymania się z obniżką stóp procentowych do listopada br. jest również wysokie prawdopodobieństwo tego, że prezydent K. Nawrocki zawetuje ustawę o zamrożeniu cen energii do końca br. (wskazują na to jego ostatnie wypowiedzi), która została połączona z tzw. ustawą wiatrakową (lipcowa projekcja zakłada odmrożenie cen energii w IV kw.)” - napisał w komentarzu do danych GUS o inflacji w czerwcu br. starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Olipra

Spadek inflacji CPI do 3,1 proc. r/r w czerwcu wobec 4,1 proc. r/r z maja wynikał przede wszystkim z niższej dynamiki cen w kategorii „nośniki energii” (2,4 proc. r/r wobec 12,8 proc.), jako efekty wysokiej bazy sprzed roku związanych z odmrożeniem cen gazu i prądu w lipcu 2024 r. Na dynamikę cen w tej kategorii w lipcu br. oddziaływały dodatkowo dwa przeciwstawne czynniki: przywrócenie opłaty mocowej, które podniosło ceny energii elektrycznej o 8,3 proc. m/m oraz nowa niższa taryfa na gaz, która przyczyniła się do obniżenia jego ceny o 7,9 proc. m/m, wyjaśnił.

„W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen w kategorii ‘paliwa’ (-6,8 proc. wobec -10 proc.), podczas gdy dynamika cen w kategorii ‘żywność i napoje bezalkoholowe’ nie zmieniła się (4,9 proc. zarówno w lipcu i w czerwcu). Najsilniej drożejącymi kategoriami żywnościowymi pozostają jaja (efekt strat związanych z ptasią grypą oraz chorobą Newcastle), kakao i czekolada w proszku (ze względu na słabe zbiory w Afryce Zachodniej) oraz mięso wołowe i cielęce (efekt rekordowych cen skupu bydła z uwagi na niską podaż żywca)” - czytamy dalej.

Ekonomiści banku oceniają, że utrzymuje się podwyższona presja inflacyjna z uwagi na wyższe od wzorca sezonowego ceny bazowe i wysokie ceny usług.

„Szacujemy, że w ujęciu miesięcznym ceny bazowe zwiększyły się w lipcu o 0,3 proc. m/m, a tym samym ich dynamika ukształtowała się powyżej wzorca sezonowego (0,1 proc. m/m), co wskazuje na utrzymującą się podwyższoną presję inflacyjną. Warto również zwrócić uwagę na utrzymującą się wysoką dynamikę cen usług (6,2 proc. r/r w lipcu wobec 6,3 proc. w czerwcu), podczas gdy dynamika cen towarów jest wyraźnie niższa (1,9 proc. wobec 3,2 proc.) i pozostaje ostatnich miesiącach w wyraźnym trendzie spadkowym” - czytamy dalej.

Głównym czynnikiem proinflacyjnym w usługach jest słabnąca, choć nadal relatywnie silna presja płacowa, podano także.

„Prognozujemy, że nominalna dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej zmniejszy się w III kw. do 7,5 proc. r/r wobec 8,8 proc. w II kw. i 10,0 proc. w I kw. Tym samym, mimo postępującego spadku, pozostanie ona na stosunkowo wysokim na tle historycznym poziomie” - napisano w komentarzu.

Bank prognozuje, że do końca 2026 r.) inflacja konsumencka CPI będzie kształtować się w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. ±1 pkt proc.).

„Dostrzegamy jednak lekkie ryzyko w górę dla naszego scenariusza związane z podwyżkami cen ciepła i wody w II poł. 2025 r. Uważamy, że perspektywa kształtowania się inflacji w dopuszczalnym przedziale odchyleń od celu inflacyjnego będzie stanowić argument dla RPP za dalszym łagodzeniem polityki pieniężnej w tym roku” - podsumowali eksperci.

RPP postanowiła w lipcu br. obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc., do 5 proc. w przypadku (głównej) stopy referencyjnej. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany stóp proc. W czerwcu RPP zdecydowała - zgodnie z oczekiwaniami - pozostawić stopy procentowe bez zmian, po tym, jak obniżyła je w maju o 50 pb, do 5,25 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Jaka podał dziś GUS, inflacja konsumencka wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym w lipcu 2025 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,3 proc., podał też GUS. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2025 r. wzrosły o 3,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 6,2 proc. i towarów o 1,9 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc. (w tym usług o 1,0 proc., a towarów o 0,1 proc.).

