Nowy rekord Polski! Apartament za 25 mln zł sprzedany

Gdy w 2022 roku przedsiębiorca Rafał Zaorski zakupił apartament znajdujący się przy ul. Złotej 44 w Warszawie za 22,9 mln zł, wydawało się, że tego rekordowego wyniku długo nie uda się przebić. Tymczasem po zaledwie dwóch latach mamy nowego lidera z gdańskiej Wyspy Spichrzów.

Bagatela, 24,8 mln zł zapłacił za apartament o powierzchni 435 mkw. zlokalizowany w Gdańsku na Wyspie Spichrzów inwestor, którego personaliów nie ujawniono. Jak informuje bankier.pl, w nieruchomość wliczają się także dodatkowy apartament gościnny, miejsca parkingowe oraz… prywatna winda. Według informacji zawartych w raporcie grupy Morizon, oferta miała być dostępna w nieoficjalnej sprzedaży, a sfinalizowanie transakcji zajęło cztery miesiące.

Jedno z najwyższych pięter

Penthouse znajduje się na ostatnich piętrach inwestycji Deo Plaza przy ul. Chmielnej. Jest dwupiętrowy, wyposażony w duży garaż i oferuje niepowtarzalny widok na Motławę oraz Główne Miasto. W samej inwestycji Deo Plaza mieszkańcy mają do dyspozycji także basen oraz strefę wellness & spa. Cały kompleks posiada zaawansowany monitoring i kompleksową ochronę.

Zabytki na wyciągnięcie ręki

Deo Plaza położone jest w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Gdańsku – mowa o północnej części Wyspy Spichrzów. Znajdziemy tutaj nie tylko bardzo szeroki wybór modnych restauracji, pubów i klubów, ale także piękne widoki. Wyspa położona jest pomiędzy Motławą a jej przekopem – Nową Motławą. Znajduje się w centrum Śródmieścia. Od wschodu z Długimi Ogrodami łączy ją Most Stągiewny, a od południa graniczy ze Starym Przedmieściem. Z kolei od zachodu, poprzez Most Krowi i Most Zielony można się stąd dostać do Głównego Miasta. Przez środek wyspy przebiega Trasa W-Z.

Oprac. GS na podstawie bankier.pl

